Volete dare nuova vita al vostro abito da sposa? Bene, siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti insieme come fare per riciclare l’abito da sposa.

Come riciclare l’abito da sposa

L’abito da sposa ha certamente un posto speciale nel nostro cuore, è infatti l’abito indossato in quello che dovrebbe essere uno dei giorni più belli della nostra vita. Quando magari il matrimonio finisce, forse non si ha voglia nemmeno di rivedere quell’abito, anche se può anche essere una terapia trasformarlo in qualcos’altro. Quando tutto va bene molte di noi considerano sacro l’abito da sposa e guai a toccarlo ma c’è anche chi vorrebbe indossarlo ancora, trasformandolo in un capo diverso, da poter appunto indossare altre volte e non tenerlo per sempre chiuso da qualche parte. Negli ultimi anni è sempre più di tendenza la moda del upcylcing, ovvero proprio il modificare ad esempio vestiti già utilizzare per dargli una forma diversa. Quindi, se siete tra coloro che per un motivo o per l’altro vogliono dare una seconda vita al proprio abito da sposa, adesso andremo insieme a vedere alcuni consigli su come riciclarlo al meglio.

Come riciclare l’abito da sposa: 10 consigli utili

Vediamo adesso insieme 10 consigli su come riciclare l’abito da sposa:

L’abito da sposa può anche rimanere un abito da sposa, magari da far indossare a nostra figlia o figlie se dovessero sposarsi. In quel caso l’abito andrebbe modificato secondo le misure di chi lo indosserà e anche aggiungendo magari dei particolari. Quindi prima di trasformarlo in qualcos’altro, se avete delle figlie chiedete loro se avrebbero piacere di indossarlo eventualmente al proprio matrimonio. Gonna: se la gonna del vestito è in tulle, ecco che si può tagliarlo proprio per rendere la gonna un indumento a parte che possiamo indossare per eventi eleganti. Vestito elegante: l’abito si può trasformare in un vestito elegante, magari accorciandolo e rendendolo perfetto per una cena romantica. Cambiare il colore: se il vostro abito da sposa è bianco, potete portarlo a far tingere, in modo da trasformarlo in un abito di un altro colore. Corpetto in pizzo: come con la gonna in tulle, anche in questo caso si può dividere in due l’abito da sposa e utilizzare il corpetto singolarmente, abbinato a una gonna o a un paio di pantaloni sartoriali. Pochette: l’abito da sposa si può anche trasformare in accessori, come ad esempio una pochette, perfetta per le occasioni eleganti. Orecchini o pendenti: ebbene sì, si possono creare anche gioielli, ad esempio utilizzando le perle o le paillettes del vestito, o il tessuto dello stesso per incollarlo in supporti metallici. Cuscini: con il tessuto potete anche far realizzare dei cuscini che assumerebbero un significato ancora più speciale. Fascia per capelli: con le strisce di tessuto si possono realizzare anche delle fasce per i capelli, da sfoggiare quando volete. Quadri: un’altra idea è incollare un pezzo di stoffa del vestito su un supporto di legno e incorniciarlo, in modo da vederlo ogni giorno, magari appeso in salotto o in camera da letto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il matrimonio di Teresa Urquijo: l’abito da sposa di generazione in generazione

Gaia Bermani Amaral si è sposata: abito verde per il matrimonio con Rocco Ricciardulli