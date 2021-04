Ormai l’estate è alle porte e si spera, potremo dedicarci qualche giorno di relax e riposo in vacanza magari in un bel posto al mare. Ma in attesa che arrivi quel momento tanto sognato in tutto l’anno, possiamo iniziare fin da adesso a preparare la pelle al sole.

Vediamo qui di seguito i consigli e gli step da seguire su come preparare la pelle al sole.

Come preparare la pelle al sole: i consigli

Chi non ama prendere il sole in vacanza al mare o perchè no, in piscina? Sono infatti poche le persone che evitano il problema. Ma dall’anno scorso, a causa del Coronavirus, lo abbiamo iniziato a prendere anche da casa e nonostante tutto, risulta anche molto rilassante.

Ma il punto è un altro: cosa fare per evitare scottature e abbronzarsi più facilmente?

Certo, il sole della città (se non si tratta di città di mare), soprattutto nel Nord d’Italia, è meno caldo e forte rispetto ai luoghi di villeggiatura e al Sud dell’Italia. Ma bastano pochi segreti e trucchetti e la nostra pelle sarà molto più preparata rispetto agli anni passati!

Come preparare la pelle al sole: gli step da seguire

Sapere come potersi abbronzare in maniera corretta ed efficace è estremamente necessario per salvaguardare la nostra pelle ed ottenere così un colorito uniforme, sano, dorato e duraturo. Come abbiamo già detto, è vero che il sole della città di adesso è diverso rispetto ai paesini di mare, ma lo stesso, con i giusti accorgimenti, si possono ottenere buoni risultati. Vediamo qui di seguito i consigli e gli step da seguire:

Come preparare la pelle al sole da adesso

Partire con largo anticipo fin da adesso, quindi circa tre mesi prima, è importante per preparare la pelle al meglio e mantenere l’abbronzatura a lungo. In questa prima fase, un buon consiglio è quello di assumere degli integratori solari specifici per la pelle, che vadano a stimolare la produzione di melanina e di conseguenza, a ridurre il danno ossidativo. Se ne consiglia l’utilizzo perché questi sono ricchi di carotenoidi, oligoelementi, vitamine e antiossidanti, tutti nutrienti indispensabili per la salute del nostro corpo e della nostra pelle. In aggiunta a questi integratori, è ovviamente consigliabile seguire un’alimentazione il più sano ed equilibrato possibile, soprattutto a base di frutta e verdura.

Seguire con il secondo mese

Arrivati al secondo mese a distanza dall’estate, quindi il periodo compreso tra maggio e giugno, si può iniziare gradualmente a prendere il primo sole. L’importante è però farlo con coscienza, step by step, non tutto in una sola volta, col rischio di sentirsi male e bruciarsi. Si può ad esempio iniziare con una passeggiata al parco, un pomeriggio in piscina, un weekend al lago, ecc. E ovviamente facendo buon uso della protezione solare, scegliendo la percentuale di protezione più alta, salvaguardando il proprio tipo di pelle.

Come preparare la pelle al sole: l’ultimo step

E finalmente si è giunti all’inizio dell’estate vera e propria, dove il sole è più caldo e si fa sentire tutto. Per abbronzarsi, in questo periodo, è importante non esporsi nelle ore più calde e afose come l’ora di pranzo o le prime ore del pomeriggio. Un’altra cosa da non sottovalutare è la cura della pelle: deve essere trattata con ancora più attenzione in quanto più esposta al sole. C’è bisogno quindi di esfoliazione e idratazione con prodotti specifici, in grado di eliminare le cellule morte e consentire una condizione ottimale per il sole che riceveremo.