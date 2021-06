L’inverno ha ormai lasciato il posto alla bella stagione già da molte settimane. Ma il lato negativo dell’estate si è già fatto sentire tutto, ovvero il caldo. Il problema aumenta se in casa non si ha un impianto di aria condizionata, che possa alleviare dall’afa insopportabile.

Quindi come fare per migliorare la situazione? Ecco qui di seguito i consigli e i rimedi più naturali ed ecologici su come non soffrire il caldo in estate.

Come non soffrire il caldo in estate: i consigli

Patire il caldo è come sappiamo tutti una costante della stagione estiva, ma si può tranquillamente porvi rimedio con diverse soluzioni, anche ecologiche e che non permettano di trovarsi una bolletta della luce troppo salata.

Certo chi ha in casa un impianto di aria condizionata ne può giovare e restare al fresco tutto il giorno e tutta la notte.

Ma per cercare di risparmiare il più possibile e soprattutto per cercare di consumare meno energia, facendo bene all’ambiente, un consiglio è quello di adottare alternative più eco-friendly. Alla fine basta poco per sentirsi meglio e ripararsi dal caldo torrido. Anche perché molte volte l’uso prolungato dell’aria condizionata può fare male e causare mal di testa e dolori alla cervicale.

Come non soffrire il caldo in estate

Quindi, quali sono i rimedi più efficaci e allo stesso tempo naturali per non patire troppo il caldo? E nello stesso tempo evitare di consumare troppa energia? Vediamoli qui di seguito.

Come non soffrire il caldo in estate: i rimedi naturali

Prima di tutto, si può ricorrere a rimedi molto semplici e alla portata di tutti come mettere dell’acqua fresca in frigorifero e berne ogni tot nell’arco della giornata per sentire un po’ di sollievo. Poi, bagnarsi i polsi sotto l’acqua corrente può dare una sensazione di freschezza e giovamento immediato che si diffonde in tutto il corpo. Questo di sicuro permetterà di non sentire il caldo per un po’ di tempo.

E ancora, soprattutto di sera, prima di andare a dormire, un buon consiglio è quello di mettersi un po’ di ghiaccio sulla zona delle caviglie (o del collo) per sentire refrigerio immediato ma che perdurerà nel tempo.

Come non soffrire il caldo in estate: gli altri rimedi

Tra i rimedi più utili ed efficaci, c’è sicuramente quello di abbassare le tapparelle fino a più della metà e tenere aperta la finestra, soprattutto nelle ore più calde del giorno. Di sicuro arriverà un po’ più di aria fresca e non il caldo in maniera diretta. Inoltre, se avete uno spazio all’esterno come un mini giardino, dotatevi di un ombrellone oppure aggiungete un po’ di piante che creeranno ombra.

Mentre per quanto riguarda la casa all’interno, cercate di spegnere tutti gli elettrodomestici che non utilizzate, perché oltre a consumare più energia, riscaldano l’ambiente. Meglio poi fare la doccia e il bucato quando c’è meno afa, di modo che si crei meno condensa e vapore.

Infine, se possibile, cercate di usare il meno possibile il forno e la cucina gas, consumando cibi più freschi e dissettanti.