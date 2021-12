La treccia alla francese è una di quelle tendenze, in fatto di capelli, perfetta per ogni occasione. Non sempre però, riesce al primo colpo, soprattutto se si è alle prime armi. Ecco allora qualche dritta su come realizzare una treccia alla francese davvero perfetta e qualche consiglio di stile su come abbellirla e adattarla alle tendenze della stagione.

Anche se la treccia alla francese viene sicuramente meglio a chi ha i capelli lunghi, non è certamente preclusa a chi ha i capelli corti. Chi non dispone di tanta lunghezza infatti, dovrà armarsi di un po’ di forcine per bloccare tutte quelle ciocche che tenderanno a scappare e anche di una buona dose di pazienza.

Come fare la treccia alla francese

La treccia alla francese viene proposta in tantissime varianti anche più elaborate rispetto alla versione “basic”: con un semi raccolto, doppia, laterale e chi più ne ha più ne metta.

Ma per iniziare a farne una perfetta, senza l’aiuto di nessuno, è meglio iniziare con la più classica. Per prima cosa, dovrete pettinare benissimo le lunghezze, in modo da eliminare tutti i nodi e non avere alcun tipo di intralcio al momento della realizzazione della treccia alla francese.

Successivamente dividerete i capelli in tre sezioni e inizierete creando una prima treccia classica partendo dalla parte alta della testa, tenendo con una mano le due sezioni (tra cui sarà compresa quella su cui starete lavorando) e con l’altra la terza sezione.

Procedendo con la realizzazione della treccia, aggiungerete man mano le ciocche laterali a quella centrale. Una volta finito di intrecciare i capelli poi, potrete legarli con un elastico.

Alcune delle varianti più belle

Come dicevamo, esistono tantissime varianti della treccia alla francese. Una di queste è quella doppia. Il procedimento per realizzarla sarà lo stesso di quella classica, ma moltiplicato per due. Prima di iniziare ad intrecciare i capelli quindi, dovrete dividerli in due sezioni (le due metà della testa) e successivamente dovrete dividere entrambe le sezioni in tre ciocche.

Anche la sua versione laterale è tra le più gettonate. Per questa acconciatura dovrete iniziare ad intrecciare solo un lato della testa che avrete diviso in tre sezioni, a cui aggiungerete altre ciocche di capelli man mano che andrete avanti. Arrivati al centro dovrete semplicemente fissare la treccia con un elastico.

Consigli di stile

La treccia alla francese non è solo quella morbida, ma esiste anche la sua variante più stretta, che ricorda molto le trecce da boxeaur. A voi, quindi, la scelta sullo stile che sentite più vostro. Per legare le vostre trecce poi, potrete scegliere di utilizzare gli elastici normali, quelli piccoli e trasparenti oppure, per un effetto davvero glamour, potrete nascondere l’elastico avvolgendoci sopra una ciocca di capelli.

Ma la selezione dei fermagli da utilizzare si amplia con quelli di tendenza per l’inverno 2021: tra scrunchies morbidi e colorati, fiocchi di ogni dimensione e preziosissime mollette a clip, avrete solo l’imbarazzo della scelta!