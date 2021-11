Anche i capelli meritano la giusta attenzione e non solo quando si tratta di prendersene cura. Tra cerchietti preziosi o vellutati, fiocchi di ogni dimensione, scrunchies, mollette e forcine, ecco quali sono gli accessori irrinunciabili per decorare la nostra chioma secondo quelle che sono le tendenze più apprezzate per l’inverno 2021.

Accessori per capelli di tendenza per l’inverno 2021

Chi vive di pane e moda lo sa, con l’accessorio giusto anche l’outfit più basic e anonimo acquisisce una buona dose di stile. Basta saperlo scegliere con cura e soprattutto anche in base a quella che è la nostra personalità. Perché se c’è una cosa che le icone fashion hanno sempre insegnato è che non c’è niente di meglio che esaltare tutto ciò che ci caratterizza, anche nel minimo dettaglio.

Gli scrunchies

Tra gli accessori must have per l’inverno 2021 ci sono gli scrunchies. I colori più gettonati per questa stagione sono quelli del manto autunnale, con l’aggiunta del blu, del nero, del lilla e del panna. Generalmente si trovano in seta o simil seta e oltre ad essere molto graziosi, sono gli accessori perfetti in particolar modo per chi ha i capelli lunghi e vuole evitare di strapparsi i capelli quando deve legarli.

I cerchietti

Anche i cerchietti sono tra gli accessori più trendy per l’inverno 2021. Molto eleganti quelli decorati con perle e perline, quasi aristocratici e morbidissimi quelli in velluto o simil velluto. Bellissimi quelli dei colori più accostati a questo materiale, come ancora una volta il blu, il bordeaux e il verdone. Questo particolare accessorio è assolutamente da provare abbinato ad orecchini vistosi, dorati o decorati con pietre colorate. Se poi anche voi fate parte di tutte quelle persone che sopportano i capelli lunghi e sciolti, il cerchietto è proprio l’accessorio che fa per voi.

Le fasce

Hanno letteralmente spopolato nella primavera estate scorsa e per l’inverno 2021 le abbiamo nella versione più adatta alle stagioni fredde. Sono le fasce, perfette per sostituire, ogni tanto, il classico cappellino. Sono l’accessorio ideale anche per chi vuole avvicinarsi al fai da te con ferri ed uncinetto!

Le mollette

Direttamente dagli anni ’90 ritornano le vistosissime mollette a clip. Anche in questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra perle, perline, strass e modelli “glossy” super colorati. A sdoganarle, qualche stagione fa, è stata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ma anche per l’inverno 2021, questi accessori promettono di abbellire i look più disparati!

Il fiocco

Ultimo ma non meno importante e dall’aria decisamente fiabesca è invece il fiocco. In commercio, anche in questo caso come per gli scrunchies, se ne possono trovare di tantissimi colori, fantasie e anche dimensioni! Si tratta di accessori perfetti per realizzare le classiche foto “instagrammabili”, ma anche per il periodo natalizio. Provateli con il look che avete pensato per il cenone e divertitevi a stupire parenti e amici sfoggiando un bel fiocco rosso a tema!