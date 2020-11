Quante volte andate al supermercato in una settimana? Meglio spesa settimanale o giornaliera? Riuscite a fare una lista per evitare di comprare tutto? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo per capire se risparmiamo davvero oppure andiamo a spendere il doppio.

Ma purtroppo non è solo un discorso di soldi. Se continuiamo a comprare roba su roba, senza sapere cosa ci serve realmente e cosa invece è superfluo, sprecheremo il doppio e saremo poi costretti a buttare la maggior parte delle cose. Come risolvere il problema? Ecco qui di seguito tutti i consigli e le soluzioni su come fare la lista della spesa per risparmiare.

Come fare la lista della spesa per risparmiare

La lista della spesa è la soluzione a tutti i nostri problemi: ci può salvare dalla confusione o da quello che ci potremmo dimenticare se non la scrivessimo. Ma per scriverla in maniera intelligente, bisogna seguire alcuni semplici step.

Organizzarsi

Il primo step è imparare a sapersi organizzare. Ci vuole organizzazione e metodo nella lista della spesa, in quello che c’è da comprare, in quello da consumare per prima, ecc. Come si dice, ordine esteriore è sinonimo di ordine interiore! Quindi, se la nostra testa vedrà un’organizzazione scritta, sarà ben più predisposta ad “aiutarci” e compreremo solo lo stretto necessario.

E cosa ci può aiutare se non una lista della spesa? Sono molti i vantaggi nel farla:

non perdere tempo

non sprecare

comprare solo quello che realmente ci manca

risparmiare

diminuire il numero di volte al supermercato.

E soprattutto di questi tempi, per via del Covid 19, è meglio evitare di andare tutti i giorni o due volte alla settimana.

Segnarsi le cose prima

Per evitare di dimenticarsi qualcosa, un buon consiglio è quello di segnarsi le cose che mancano nel momento in cui vengono in mente.

Oppure sfogliando qualche dépliant, possiamo guardare le offerte che più ci incuriosiscono e segnarcele di conseguenza.

Guardare negli armadietti

La soluzione più pratica per risparmiare e non sprecare è aprire i singoli armadietti della dispensa e controllare cosa manca e cosa invece c’è.

Basta un attimo per dimenticarsi del formaggio in scadenza o della marmellata aperta da un mese in frigorifero. Quindi, attenzione soprattutto ai prodotti freschi che magari scadono e non ce ne rendiamo neppure conto. Stare attenti a questi meccanismi è fondamentale per evitare di comprare roba su roba e accumularla in dispensa e nel frigorifero, arrivando così a dover buttare la maggior parte delle cose.

Riordinare i prodotti

Questo metodo è utile soprattutto per chi ha buona memoria fotografica e si ricorda più o meno come sono disposti i prodotti all’interno del supermercato. Così, riordinandoli sulla lista in base a cosa si trova prima nei diversi scaffali, risulterà più semplice fare la spesa in minor tempo, senza girare a vuoto e avanti e indietro.

Scegliere il supermercato più vicino

Per risparmiare, è anche importante scegliere il supermercato più vicino a casa. Ovviamente bisogna guardare se è però davvero conveniente a livello di prezzi oppure no. In alternativa, un’idea sarebbe quella di poter confrontare i prezzi di due supermercati diversi per valutare quale conviene realmente di più, non considerando per un attimo la distanza.