Ecco come fare per far risaltare il sorriso con il rossetto.

Il rossetto è uno dei cosmetici più amati da noi donne ma, quale usare per far risaltare il nostro sorriso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come far risaltare il sorriso con il giusto rossetto

Secondo alcuni studi le donne indossano il rossetto non solo per un fattore estetico ma anche perché pare che si sentano più sicure di loro stesse. Quello che è certo è che il rossetto è uno dei cosmetici più amati in assoluto. Ma, se volessimo far risaltare il nostro sorriso, quale rossetto dobbiamo usare? Scopriamolo adesso insieme. Ci sono alcuni colori di rossetto che tendono a rendere in nostri denti più bianchi, altri colori invece che sono assolutamente da evitare. Iniziamo a vedere quali sono i colori perfetti per far risaltare il sorriso:

Rossetto rosso : simbolo di femminilità e seduzione, è uno tra i colori più indossati e amati. Il rossetto rosso è anche ottimo per far risaltare il nostro sorriso, soprattutto se si scelgono le tonalità rosso fragola e vermiglio. Questi colori infatti hanno un sottotono bluastro che permette di far notare meno le sfumature giallastre dei denti, rendendoli quindi più bianchi alla vista.

: simbolo di femminilità e seduzione, è uno tra i colori più indossati e amati. Il rossetto rosso è anche ottimo per far risaltare il nostro sorriso, soprattutto se si scelgono le tonalità rosso fragola e vermiglio. Questi colori infatti hanno un sottotono bluastro che permette di far notare meno le sfumature giallastre dei denti, rendendoli quindi più bianchi alla vista. Rossetto rosa: puntare sulle tonalità delicate quali rosa confetto o cipria, poiché quelle più accese tendono a enfatizzare il giallo dei denti.

puntare sulle tonalità delicate quali rosa confetto o cipria, poiché quelle più accese tendono a enfatizzare il giallo dei denti. Rossetto viola: le tonalità del prugna e del mirtillo sono anch’esse ottime per far risaltare il nostro sorriso perché sono due colori in contrasto con il giallo.

Come far risaltare il sorriso con il giusto rossetto: i colori da evitare

Dopo aver visto quali sono i colori di rossetto da preferire per far risaltare il nostro sorriso, è tempo di vedere quali sono invece i colori da evitare, poiché andrebbero a enfatizzare il giallastro dei denti:

Rossetto arancione:

Rossetto marrone ;

; Rossetto rosso corallo ( e tutti quelli con sottotono giallo);

( e tutti quelli con sottotono giallo); Rossetto rosa shocking.

Come detto in precedenza vanno invece scelti rossetto con sottotono bluastro, poiché in grado di sbiancare i denti.

Come far risaltare il sorriso con il giusto rossetto: i passi da seguire

Abbiamo appena visto quelli che sono i colori da preferire, e quelli da evitare, se si vuole far risaltare il sorriso. Ma, prima di applicare il rossetto ci sono alcune cose da tenere a mente al fine non solo di ottenere un risultato perfetto, ma anche per far sì che il rossetto possa durare a lungo. Ecco cosa fare: