Haircare routine per capelli lunghi: ecco come fare

Per una haircare routine della chioma è necessario fare attenzione al lavaggio, tagliare i capelli di tanto in tanto e anche proteggerli durante la notte con strumenti adeguati.

Tenere i capelli lunghi richiede molto impegno e pazienza, ma ne vale sicuramente la pena. Online si vedono moltissime ragazze che dispensano consigli per ottenere una chioma lunga e luminosa, ma quali di questi suggerimenti sono effettivamente utili e quanto è genetica? Sicuramente il fattore genetica aiuta molto, però non è tutto, è possibile aiutare i capelli a rimanere forti e raggiungere la lunghezza dei nostri sogni.

Falsi miti sui capelli lunghi

Uno dei miti più comuni riguarda la schiumosità dello shampoo. Molte persone credono che più uno shampoo fa schiuma, più pulisce efficacemente i capelli. Tuttavia, la schiuma prodotta dagli shampoo è principalmente il risultato di agenti schiumogeni aggiunti al prodotto e non è necessariamente indicativa della sua capacità di pulizia. Alcuni shampoo che producono poca schiuma possono essere altrettanto efficaci nel rimuovere lo sporco e l’accumulo di prodotti dai capelli. In ogni caso l’importante è scegliere prodotti adatti alla tipologia di capelli e che ne rispettino le esigenze. Un ottimo prodotto per capelli lunghi è Ultra Dolce Infuso di Acqua di Riso Capelli di Garnier, ma ci si può orientare anche su altri prodotti come la linea Pro Longer di L’Oréal Professionnel.

Un altro falso mito riguarda il numero di colpi di spazzola necessari per mantenere i capelli lucidi. È diffusa l’idea che spazzolare i capelli cento volte al giorno favorisca la distribuzione dei oli naturali lungo i capelli, migliorando così la loro luminosità. Tuttavia, spazzolare troppo i capelli può causare danni alla cuticola dei capelli e alla struttura dei capelli stessi, aumentando il rischio di rottura e danneggiamento. È meglio spazzolare i capelli con delicatezza e solo quando necessario, evitando eccessi che possono danneggiare la chioma.

Un mito molto diffuso è anche quello che strappare un capello bianco faccia crescere altri sette capelli bianchi al suo posto. Questa credenza è completamente infondata. La comparsa di capelli bianchi è principalmente determinata dalla genetica e dall’invecchiamento, e strappare un capello bianco non influisce sulla crescita dei capelli o sul loro colore.

Allo stesso modo, il mito secondo cui durante il ciclo mestruale non dovrebbero essere lavati i capelli è privo di fondamento scientifico. Non esiste alcuna evidenza che l’atto di lavare i capelli durante il ciclo mestruale possa influenzare il benessere dei capelli. È importante lavare i capelli regolarmente per mantenere la salute del cuoio capelluto e dei capelli, indipendentemente dal momento del ciclo mestruale.

Infine, il mito secondo cui lavare i capelli tutti i giorni ne favorisce la caduta è ampiamente diffuso ma non è supportato da prove scientifiche. La caduta dei capelli è influenzata da numerosi fattori, tra cui genetica, benessere del cuoio capelluto e stile di vita, ma non è direttamente correlata alla frequenza di lavaggio dei capelli. Lavare i capelli regolarmente con uno shampoo delicato e idratante è importante per mantenere la pulizia del cuoio capelluto e dei capelli stessi, senza compromettere la loro salute o favorire la caduta.

Come impostare l’haircare routine per capelli lunghi

Per impostare un’efficace haircare routine per capelli lunghi, è importante considerare diversi fattori:

Scelta dei prodotti adeguati: inizia selezionando prodotti specificamente formulati per capelli lunghi. Cerca shampoo e balsami idratanti che nutrano e rinforzino i capelli senza appesantirli. Inoltre, considera l’uso di maschere nutrienti e trattamenti senza risciacquo per fornire un’idratazione extra e riparare eventuali danni.

Frequenza di lavaggio: la frequenza di lavaggio dei capelli dipende dalle esigenze individuali e dal tipo di capelli. Per i capelli lunghi, lavarli due o tre volte a settimana può essere sufficiente per mantenerli puliti. Evita di lavarli troppo spesso, poiché questo può causare secchezza e fragilità soprattutto sulle lunghezze.

Tecnica di lavaggio corretta: durante il lavaggio, assicurati di distribuire lo shampoo uniformemente sulla cute e lungo tutta la lunghezza dei capelli, massaggiando delicatamente per rimuovere lo sporco e l’accumulo di prodotti. Risciacqua bene con acqua tiepida e applica il balsamo solo sulle lunghezze e sulle punte, evitando il cuoio capelluto.

Asciugare correttamente: tampona delicatamente i capelli con un asciugamano per rimuovere l’eccesso di acqua e lasciali asciugare all’aria il più possibile. Quando usi strumenti termici come asciugacapelli, piastre o arricciacapelli, applica sempre un termoprotettore e regola la temperatura in modo che non sia troppo alta.

Taglio regolare delle punte: anche se tagliare i capelli non influisce sulla velocità di crescita, tagliare regolarmente le punte può aiutare a prevenire le doppie punte e a mantenere i capelli lunghi pieni e con una forma definita. Pianifica una visita dal parrucchiere ogni 8-12 settimane.

Protezione notturna: proteggi i capelli durante la notte utilizzando una federa in seta o un cappello in seta per ridurre l’attrito e prevenire la rottura dei capelli durante il sonno. Applica una piccola quantità di olio o siero alle punte per mantenere i capelli idratati durante la notte.

Seguendo attentamente questi passaggi nella tua haircare routine per capelli lunghi, potrai mantenere i tuoi capelli forti e bellissimi.