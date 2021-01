Le smagliature sono lesioni della pelle dovute ad una rottura delle fibre di collagene che rendono il derma elastico. Numerosi i rimedi per eliminare le smagliature, sia quelle bianche che quelle rosse, efficaci soprattutto se utilizzati tempestivamente e costantemente.

Cosa sono le smagliature

Le smagliature sono considerate uno degli inestetismi cutanei maggiormente odiati da uomini e donne di tutte le età. Si tratta di lesioni superficiali della pelle, cicatrici che vengono chiamate nel lessico scientifico atrofie dermo-epidermiche a strie o striae distensae. La causa principale dell’avvento delle smagliature è la rottura delle fibre di collagene, le quali rendono la pelle elastica. Infatti esse appaiono sul corpo femminile e maschile in particolar modo in seguito a cambiamenti drastici, come la gravidanza, l’adolescenza o la variazione consistente di peso in un breve lasso di tempo.

Questi eventi causano grande stress alla nostra pelle, che viene sottoposta a trazione e rilassamento in modo traumatico per il derma. Le smagliature si presentano in particolare su zone del corpo soggette al cambio del corpo: sulla pancia, sui glutei, sulle cosce, sui fianchi e anche sul seno.

Si può distinguere tra due fasi della smagliatura. In una prima fase la cicatrice è di colore rosso tendente al viola ed è molto più spessa e visibile.

Si tratta del primo stadio evolutivo della smagliatura, durante la quale la lesione è più recente e risulta più semplice attuare dei metodi di alleviamento e contrasto all’inestetismo. In seguito, durante la seconda fase evolutiva, la smagliatura tende a diventare sempre più bianca e sottile. Essa quindi si “assesta” sulla nostra pelle, per cui sarà più facile tentare di rimuoverla con metodi poco costosi, se non sottoponendosi a chirurgia.

Come eliminare le smagliature rosse e bianche

Eliminare le smagliature si rivela alquanto difficile se non si procede tempestivamente e soprattutto con costanza. Il metodo più sicuro ed efficace, ma anche il più costoso, per eliminare questi inestetismi in maniera permanente è ricorrere alla chirurgia, attraverso trattamenti come il laser e la microdermoabrasione. In alternativa ci sono altri metodi e prodotti da utilizzare, meglio se attuati preventivamente o comunque quando le smagliature si presentano ancora nella loro prima fase, quella rossa-violacea. Si tratta di trattamenti che aiutino la pelle ad idratarsi, a produrre collagene e quindi a renderla maggiormente elastica per reggere agli urti e agli shock della crescita o della gravidanza.

In particolare esistono in commercio molti prodotti cosmetici in varie texture (siero, crema, olio) da applicare sulla zona interessata. La loro efficacia può essere potenziata dall’uso di uno strumento chiamato dermaroller. Quest’ultimo, grazie al massaggio localizzato, permette alla pelle di assorbire meglio i principi attivi delle creme applicate. Per quanto riguarda i rimedi naturali, i più efficaci sono i massaggi sulla zona effettuati con olio di rosa mosqueta o olio di mandorle dolci, ma anche con burro di karité e il gel di aloe vera.

Prevenire si rivela sicuramente il metodo più efficace da attuare contro le smagliature: praticare attività fisica per rendere la pelle più elastica; seguire una dieta sana ed equilibrata apportando al nostro organismo vitamine E, A e C; mantenere la pelle idratata bevendo acqua e attraverso l’uso di creme soprattutto nei periodi in cui il nostro corpo tende a cambiamenti repentini.