Collant di pizzo: i modelli cool della stagione

Le trasparenze, il vedo non vedo sono parte della bellezza e sensualità femminile. Un tipo di sensualità da evidenziare con dei collant di pizzo che sono tornati per la stagione per vestire e coprire le gambe. Scopriamo i vari modelli di questo accessorio, come indossarlo e le offerte per comprarlo online.

Collant di pizzo

Noti per essere particolarmente sensuali, sexy, versatili e anche dallo stile accattivante, i collanti di pizzo sono nuovamente pronti per essere sfoggiati in questo periodo dell’anno in qualsiasi modo e occasione possibile. Si tratta di un vero e proprio vezzo che torna a vestire le proprie gambe che regalano al proprio look un aspetto diverso dal solito.

Come già detto, si possono indossare in ogni occasione e momento: dai look eleganti o particolarmente seducenti, ma anche per altre occasioni. Possono anche dare un tocco ulteriore e maggiormente raffinato alle mise da party girl, oltre alle occasioni di ogni giorno. Sono accessori versatili, ma anche adatti ai vari momenti.

Le calze di pizzo si sono avvistate nelle ultime sfilate di moda e passerelle, oltre a essere un accessorio amato dai personaggi dello spettacolo. Piacciono proprio perché in grado di adattarsi ai vari look oltre a permettere di giocare con fantasie, materiali e molto altro come solo una donna sa fare per attirare lo sguardo altrui.

Non ci sono solo i gambaletti, ma anche altri modelli con motivi geometrici o fantasiosi sino ad arrivare a lavorazioni ricamate, in macramé, chantilly, ecc. proprio per venire incontro alle esigenze dei vari look che possono essere eccentrico, gotico, vintage o naif.

Collant di pizzo: come indossarli

Sono diversi poi i brand e i marchi che hanno reso importanti e rinomati i collant di pizzo permettendo di indossarli in varie occasioni e momenti a seconda delle circostanze. Le trasparenze poi sono da sempre un’arma di seduzione e questo accessorio rientra perfettamente in questa categoria in modo da sfoggiarli in ogni momento.

Si possono indossare in look e capi molto sensuali che lasciano ben poco spazio all’immaginazione oppure come fossero pantaloni o accompagnati a un abitino d’antan, come mostrano alcune celebrità e influencer che adorano questo tipo di accessorio. per quanto riguarda la quotidianità, è possibile indossarli con dei pattern maculati.

Un altro esempio indicato per indossare i collanti di pizzo è con i capi in pelle in modo da cambiare il look di questo capo oppure con altri look eleganti come blazer, pantaloni dal taglio sartoriale. Nella versione pizzo, oltre al colore nero, un classico, vi sono anche collant colorati sempre in questo materiale.

Collant di pizzo Amazon

Un accessorio immancabile di ogni look da trovare in varie forme e stili su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui una classifica mostra i migliori collant di pizzo da sfoggiare per l’occasione scegliendo tra quelli più indossati dalle consumatrici.

1)Eupsiiu 4 pezzi collant donna

Sono 4 paia di collant in pizzo nei colori classici del bianco e del nero. Sono coprenti e traspiranti con fantasia in nylon e spandex. Molto delicati sulla pelle e durevoli. Sono adatti per essere indossati con ogni capo.

2)Andibeiqi 6 pairs donna calze a rete pizzo

& paia di calze in pizzo a rete con design floreale che arrivano fino alla taglia L. Molto sexy e adatti con abiti, gonne, shorts, ecc. Le fantasie sono varie: dai cuori alle forme geometriche passando per le stelle.

3)Sarah Borghi Lilian collant 20 denari

Un modello in lycra dalla fantasia floreale effetto pizzo con fascia a cinturino che dona il giusto comfort. In poliammide ed elastan. Disponibile nel colore nero e avorio. Un modello di alta qualità resistente ed elastico.

Con il ritorno dei collant di pizzo, anche quello del body per adattarsi a ogni corporatura e stile.