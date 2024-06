Come scegliere i collant: consigli, tendenze e regole

Simbolo di seduzione nel cinema, un must secondo le regole di galateo: i collant sono tra le proposte di intimo senza tempo che non possono mancare nel guardaroba femminile. Ma come sceglierle? Dai denari che indicano lo spessore alle cromie e fantasie che dettano i must del momento: una guida completa e qualche consiglio in più per muoversi in questo mercato.

Necessità e taglie

Prima di tutto, è importante capire l’uso che vuoi fare dei collant. Se cerchi un look elegante per l’ufficio, opta per varianti sottili, magari in tonalità neutre come il nero, il beige o il grigio. Per un’occasione speciale, osa invece con modelli più particolari, come quelli con dettagli in pizzo o con disegni geometrici. Per le giornate fredde, invece, scegli modelli più spessi e coprenti, magari in lana o microfibra. La taglia giusta è importantissima: se troppo piccola potrebbe darti fastidio nell’indossarle mentre se più grande scivolerebbe e creerebbe pieghe antiestetiche.

Un focus importante va fatto sullo spessore, comunemente indicato con i denari. Se da una parte è vero che il galateo ne impone l’utilizzo anche in piena estate durante occasioni formali e cerimonie, è altrettanto vero che si trovano soluzioni light e molto traspiranti ma attenzione… perché potrebbero rompersi con più facilità.

Dai 5 ai 20 sono talmente leggere da non essere percepite mentre tra le più amate e acquistate ci sono calze e collant neri 30 denari: un must have ed evergreen che si abbina benissimo a tantissimi contesti e look. Chi cerca una maggiore coprenza può invece fare acquisti scegliendo prodotti intorno agli 80 o anche di più.

I trend del momento

Le tendenze moda per i collant cambiano di stagione in stagione. Quest’anno, quelli a rete sono tornati in auge, sia nella versione classica nera sia in varianti più audaci come nelle tonalità più frizzanti e pop. Quelli decorati con strass o glitter si rivelano perfetti per aggiungere un tocco di glamour agli outfit per gli eventi mondali e serali mentre quelli floreali o animalier risultano trendy e perfetti per chi non ha paura di osare.

Qualche consiglio in più

Oltre a quanto già detto, ti regaliamo alcune tips in più che potrebbero esserti d’aiuto:

Abbinamento con le calzature. Dovrai sicuramente prestare attenzione al tipo di scarpa, per quelle aperte le cuciture a vista sono assolutamente out;

Dovrai sicuramente prestare attenzione al tipo di scarpa, per quelle aperte le cuciture a vista sono assolutamente out; Attenzione alle operazioni di pulizia. Lavali mano con un detergente delicato per farli durare più a lungo. Evita l’asciugatrice e stendili lontano da fonti di calore dirette;

Lavali mano con un detergente delicato per farli durare più a lungo. Evita l’asciugatrice e stendili lontano da fonti di calore dirette; Piano B. Porta sempre con te un paio di riserva, soprattutto se hai un evento importante. Una smagliatura può capitare a chiunque!

Potremmo definire i collant come il tocco in più per completare il tuo outfit: se in ambito sofisticato ed elegante sono un “mai più senza” non è da meno un look più casual dove possono risultare di supporto nel garantire comfort alle gambe. Il segreto? Avere una selezione di proposte tinta unita e più classiche senza però dimenticare i trend del momento, avendo il coraggio di sperimentare.