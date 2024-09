Il body è tornato di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli di stile su come indossarlo.

Moda: il ritorno del body, con stile

Lo abbiamo visto anche sulle ultime passerelle, il body è ufficialmente tornato capo di tendenza, anzi è uno dei capi must have dell’autunno 2024. Come ci hanno mostrato diverse grandi Maison, la parola d’ordine quest’anno è osare, quindi via libera a sperimentare combo nuove, senza focalizzarsi solamente con il classico body con un paio di pantaloni. La lingerie in vista, ad esempio, è uno dei look di tendenza. I body, effettivamente, nascono proprio come capi di lingerie ma al giorno d’oggi sono diventati così belli e originali che tenerli nascosti è davvero un peccato. Quindi, se ancora dovete fare lo shopping autunnale, ricordatevi il body!

Moda, il ritorno del body: quale comprare?

Come abbiamo appena visto, il body si appresta a essere il capo must have dell’autunno 2024. Ma andiamo adesso a scoprire insieme quali sono i modelli di body su cui puntare:

Pizzo e tulle : di grande tendenza quest’anno sono i vestiti o le gonne in pizzo o un tulle, e quindi ecco che anche i body in pizzo e in tulle sono la scelta perfetta, sexy, femminili e per dei look che di certo non passeranno inosservati. Attenzione anche ai body con trasparenze, anche loro di super tendenza.

: di grande tendenza quest’anno sono i vestiti o le gonne in pizzo o un tulle, e quindi ecco che anche i body in pizzo e in tulle sono la scelta perfetta, sexy, femminili e per dei look che di certo non passeranno inosservati. Attenzione anche ai body con trasparenze, anche loro di super tendenza. A collo alto: perfetto per questa stagione fredda i body a collo alto possono essere indossati anche per andare in ufficio abbinati a un paio di pantaloni a vita alta.

perfetto per questa stagione fredda i body a collo alto possono essere indossati anche per andare in ufficio abbinati a un paio di pantaloni a vita alta. Cut out: infine i modelli cut out, anch’essi perfetti se si vuole osare un pò. Abiti, magliette, top, costumi da bagno cut out sono sempre più di tendenza e quindi perché non puntare anche sul body cut out?

Prima di vedere insieme qualche esempio di outfit, soffermiamoci su quelli che saranno i colori di tendenza. Il body è già di per sé un capo appariscente, quindi meglio puntare su colori sobri, primo fra tutti il classico nero, seguito dal marrone e dal grigio.

Moda, il ritorno del body: consigli di stile

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di body di tendenza per l’autunno 2024 e i colori su cui puntare, andiamo insieme a vedere qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione per essere super glam: