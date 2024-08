L’accessorio di tendenza di questa estate 2024 sono le collane colorate, pop, esagerate e sempre alla moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Collane colorate: pop, esagerate e sempre alla moda

Sono loro, le collane colorate, l’accessorio di tendenza di questa estate 2024. In realtà sono collane sempre alla moda ma quest’anno lo sono ancora di più. Queste collane colorate sono in grado di donare gioia non solo a chi le indossa ma anche a chi le guarda, perché con i loro colori così accesi e vivaci mettono subito di buon umore. L’estate, si sa, è la stagione dei colori vitaminici e quindi le collane colorate sono proprio perfette per essere indossate in questa stagione calda. Inoltre, queste collane costano davvero poco e sono quindi accessibili a tutti. Ma vediamo adesso insieme quali sono i modelli di tendenza per questa estate 2024.

Collane colorate: i modelli di tendenza dell’estate 2024

Come abbiamo appena visto, l’accessorio di tendenza dell’estate 2024 sono le collane colorate. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli must have per questa stagione calda:

Maxi perle : le collane con maxi perle sono quelle che vanno per la maggiore, soprattutto nei colori vitaminici quali giallo neon, arancione e verde lime. Perfette da indossare di giorno ma anche la sera, per un look super cool.

: le collane con maxi perle sono quelle che vanno per la maggiore, soprattutto nei colori vitaminici quali giallo neon, arancione e verde lime. Perfette da indossare di giorno ma anche la sera, per un look super cool. Con conchiglie : le conchiglie sono uno dei simboli dell’estate che fanno subito pensare al mare. Quante di noi non hanno una cavigliera con le conchiglie, ma ecco che quest’anno sono di super tendenza le collane colorate con conchiglie da sfoggiare anche in spiaggia con il costume da bagno.

: le conchiglie sono uno dei simboli dell’estate che fanno subito pensare al mare. Quante di noi non hanno una cavigliera con le conchiglie, ma ecco che quest’anno sono di super tendenza le collane colorate con conchiglie da sfoggiare anche in spiaggia con il costume da bagno. Con fiori: i fiori sono di forte tendenza nell’abbinamento della primavera e dell’estate, i vestiti ad esempio con stampa floreale sono tra i più indossati. Per questa estate via libera alle collane colorate con applicazione floreali, sia maxi che mini.

i fiori sono di forte tendenza nell’abbinamento della primavera e dell’estate, i vestiti ad esempio con stampa floreale sono tra i più indossati. Per questa estate via libera alle collane colorate con applicazione floreali, sia maxi che mini. Con perline : come quelle con maxi perle, anche le collane colorate con tantissime perline sono super amate, soprattutto dalle giovanissime. Sono collane sbarazzine e frizzanti, perfette quindi per l’estate.

: come quelle con maxi perle, anche le collane colorate con tantissime perline sono super amate, soprattutto dalle giovanissime. Sono collane sbarazzine e frizzanti, perfette quindi per l’estate. Con frutta: di tendenza in questa estate 2024 le collane colorate con applicazioni ortofrutta, dal peperoncino al grappolo d’uva.

Collane colorate: abbinamenti e consigli

Le collane colorate sono quindi l’accessorio must have dell’estate 2024. Ma come abbinarle al meglio? Scopriamolo adesso insieme:

Vestito: i vestiti sono i capi che indossiamo di più durante la stagione estiva e sono perfetti da abbinare a una collana colorata. Anche un vestito nero va benissimo abbinato a una collana con maxi perline colorate, per dare colore all’intero look.

i vestiti sono i capi che indossiamo di più durante la stagione estiva e sono perfetti da abbinare a una collana colorata. Anche un vestito nero va benissimo abbinato a una collana con maxi perline colorate, per dare colore all’intero look. Shorts: per un look più casual, ecco che shorts e top crop abbinati a una collana colorata sono la scelta vincente, per ad esempio una bella passeggiata in centro.

per un look più casual, ecco che shorts e top crop abbinati a una collana colorata sono la scelta vincente, per ad esempio una bella passeggiata in centro. Costume da bagno: anche direttamente in spiaggia si possono indossare le collane colorate, in particolare quelle con conchiglie per un look marino davvero super cool.

Questi sono quindi alcuni tipi di look con le collane colorate. E voi, quale preferite?