L’estate 2022 è ripartita più carica che mai, soprattutto per quello che riguarda la sfera musicale e dell’intrattenimento.

La stagione estiva veste i panni della ripartenza e della voglia di condividere momenti di spensieratezza: come farlo, se non attraverso la musica?

I festival che popoleranno le principali piazze italiane sono diversi e alcuni sono già cominciati, come il Radio Norba Battiti Live.

Ad aggiungersi alla lista degli eventi musicali cè anche lui: il Coca Cola Summer Festival che, in collaborazione con Radio 105 (media partner ufficiale), ritorna con tre serate imperdibili all’insegna della musica e dello stare insieme. A calcare il palco di uno degli eventi più attesi dell’estate, ci saranno circa 40 artisti del panorama musicale italiano e non.

Gli appuntamenti del Coca Cola Summer Festival dell’estate 2022 saranno tre.

Si partirà il 15 luglio 2022 in Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Sabbiadoro con l’apertura dello show, per poi proseguire il 22 luglio 2022 a Rimini (Rimini Beach Area) e concludere, in totale bellezza, il 29 luglio alla Clouds Arena di Paestum (SA).

Tre località meravigliose che ospiteranno alcuni degli artisti più importanti e popolari dell’attuale scena musicale italiana (ma non solo!) e si avrà modo di cantare, ballare e divertirsi tutti insieme.

Le conduttrici del Coca Cola Summer Festival

La nuova edizione del Coca Cola Summer Festival 2022 vede una conduzione radiofonica del tutto femminile. A tenere le redini del grandissimo show musicale, infatti, ci saranno i volti di Rebecca Staffelli e Mariasole Pollio, due nomi ormai molto noti all’interno del contesto radio-televisivo italiano.

Durante una conferenza stampa Mariasole Pollio, collegata in diretta da casa perché in attesa di svolgere l’esame di maturità, ha dichiarato di essere molto contenta di affrontare la nuova avventura del Coca Cola Summer Festival insieme a Rebecca, dimostrando anche di avere voglia di condividere con tutto il pubblico l’inizio dell’estate 2022. A confermare le parole di Mariasole Pollio anche Rebecca Staffelli, che dalla sede di Radio 105 ha avuto l’importante compito di fare gli onori di casa.

Dove vedere il Coca Cola Summer Festival

Il Coca Cola Summer Festival 2022 sarà trasmesso in diretta da Radio 105 per tutte e tre le serate. Ai microfoni, ovviamente, ci saranno Rebecca Staffelli e Mariasole Pollio.

Radio 105, partner ufficiale dell’evento, ha dichiarato che la diffusione del Coca Cola Summer Festival sarà permessa attraverso un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà radio, canali social o online.

Gli artisti che si esibiranno al Coca Cola Summer Festival

I tre palchi del Coca Cola Summer Festival 2022 conteranno tantissimi nomi di artisti/e della musica italiana e il pubblico non potrà che essere felice di avere l’occasione di ascoltare le nuove hit estive in diretta.

Tra i nomi di chi si esibirà all’evento: Aka 7even, Albe, Alfa, Alice Merton, Alvaro Soler, Annalisa, Baby K, Berna, Big Boy, Briga, Chadia Rodriguez, Crytical, Damante, Dargen D’Amico, Deddy, Didy, Elodie, Ermal Meta, Federico Rossi, Follya, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, Hanssel Delgado, Ketama 126, La Rappresentante di Lista, LDA, Michele Bravi, Mr Rain, Naicok, Nika Paris, Noemi, Rhove, Riki, Rocco Hunt, Room9, Samuel, Sottotono, Tecla, The Kolors, Tredici Pietro, Tropico, Vegas Jones.

Non ci resta che aspettare l’inizio, al resto ci penserà la musica!