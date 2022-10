Clarissa Marchese è in attesa del suo secondo figlio e per la prima volta ha parlato dei fan dei problemi da lei affrontati nei primi mesi della sua seconda gravidanza.

Clarissa Marchese: la seconda gravidanza

Molto presto Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori per la seconda volta e la stessa ex Miss ha svelato ai suoi fan alcuni retroscena relativi alla sua seconda gravidanza che, a quanto pare, sarebbe iniziata in salita.

Clarissa ha dichiarato che a causa dei problemi di salute da lei riscontrati in gravidanza sarebbe stata costretta a chiedere aiuto ai suoi genitori e ha invitato le sue fan a fare lo stesso difronte a momenti simili.

“Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni.

Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”, ha confessato la modella.

Superati i primi mesi di difficoltà Clarissa Marchese si è ripresa e oggi insieme a suo marito e a sua figlia si sta godendo questa magica attesa. Clarissa ha svelato ai fan che la piccola Arya sarebbe entusiasta di diventare sorella maggiore e ha affermato che secondo lei la sua bambina non sarà affatto gelosa del piccolo (o della piccola) in arrivo.

In tanti tra i fan hanno fatto i loro auguri a Clarissa e sono impazienti di saperne di più in merito all’arrivo del suo secondo figlio.