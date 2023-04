Citadel 2 ci sarà? L’uscita della seconda stagione

Citadel è una nuova serie tv di spionaggio che sta per debuttare su Prime Video, più precisamente il 28 aprile. Ancora prima del suo debutto, si è già iniziato a parlare del possibile rinnovo per una seconda stagione.

Citadel 2 ci sarà?



Citadel è un progetto davvero molto complicato, costoso e travagliato dei fratelli Russo, in lavorazione dal 2018. Un progetto che comprende un franchise che va a toccare diversi Paesi del mondo, per una serie tv davvero complessa, con trame che si intrecciano nei vari paesi. Una serie tv innovativa, che è già stata rinnovata per una seconda stagione da Prime Video, ancora prima del suo debutto. Hollywood Reporter afferma che la serie con Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden nel ruolo dei protagonisti sarebbe stata rinnovata per una seconda stagione prima del suo debutto, previsto per il 28 aprile. Per il momento non è ancora chiaro quanti episodi prevede la seconda stagione, potrebbero essere sei come la prima oppure potrebbero decidere di allungarla. Amazon e i rappresentanti dell’AGBO dei Russo non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia del rinnovo, ma la voce circola sempre più insistentemente. Come riportato da Hollywood Reporter, il budget per Citadel è lievitato a oltre 200 milioni di dollari a seguito di cicli di riprese successive dopo che la metà del team creativo dello show se ne è andato a causa di divergenze creative. La serie tv è sicuramente sulla buona strada per diventare il secondo show più costoso mai realizzato dopo Gli anelli del potere, altra serie targata Prime Video. Il suo successo è quasi del tutto scontato, anche perché le varie trame che si intrecciano e il tema dello spionaggio sicuramente riusciranno a conquistare tantissimi telespettatori. Se dovesse confermarsi il successo sperato, è inevitabile che ci sarà una seconda stagione. Sicuramente sono già in produzione diversi spin-off in altri Paesi del mondo. Per il momento sono in produzione quello italiano, quello indiano e quello messicano.

Citadel arriva su Prime Video: cosa sappiamo



Citadel, così come è stata pensata e ideata dai fratelli Russo e da Jennifer Salke, boss degli Amazon Studios, è una serie globale nel vero senso letterale del termine. Sarà, infatti, costituita da uno show principale e da diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo, con trame che andranno ad intrecciarsi e legarsi alla serie principale. Richard Madden e Priyanka Chopra interpretano due spie d’élite che lavorano per Citadel, un’organizzazione di spionaggio indipendente. Gli eventi della serie sono ambientati dopo la caduta dell’organizzazione, quando i due agenti cercheranno di rimettere insieme i pezzi di quanto accaduto, dopo aver perso i loro ricordi. La loro memoria è stata cancellata e loro hanno iniziato una nuova vita, senza ricordare più nulla di quel passato con cui presto dovranno fare i conti. L’appuntamento con questa serie tv così attesa è previsto per il 28 aprile 2023, su Prime Video. Sarà un’occasione speciale per immergersi in questo nuovo intreccio di trame tutto da scoprire.