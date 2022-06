Ciabatte da mare da donna: i trend 2022

Quando si prepara la valigia per il mare, bisogna mettere in valigia un po’ di tutto; non solo il costume e la crema protettiva, ma anche le scarpe adatte per il mare. Per la spiaggia si consigliano le migliori ciabatte da mare da donna disponibili in tanti colori e modelli tra cui scegliere sul noto e-commerce, come riferiscono le ultime tendenze.

Ciabatte da mare

Camminare a piedi nudi al mare è piacevole e apporta anche una serie di notevoli benefici. In alcuni casi, quando la sabbia scotta o si percorrono sentieri scivolosi, è bene cercare di indossare le ciabatte da mare, molto più adatte per questo luogo di vacanza, anche perché in spiaggia è possibile andare incontro a cocci di bottiglia o vetri aguzzi che possono ferire.

Sono sicuramente la soluzione migliore da indossare anche perché dispongono di una buona aderenza.

Inoltre, indossandole si ha la possibilità di proteggere la pianta del piede da eventuali ferite o abrasioni.

Inoltre, sono una calzatura molto comoda, confortevole anche perché si possono togliere e mettere con facilità se si passa da un tuffo all’altro. Ovviamente molto dipende anche dal luogo. Per camminare sugli scogli scivolosi si consigliano le scarpe che fasciano il piede dando stabilità.

La comodità è un fattore basilare per questa calzatura proprio perché deve garantire il massimo del relax possibile.

Devono essere antiscivolo per evitare di cadere in terreni bagnati o scivolosi. Tra le altre caratteristiche, anche la leggerezza della scarpa è na prerogativa sulla quale puntare ai fini dell’acquisto.

Ciabatte da mare da donna: trend 2022

Per quanto riguarda le tendenze, sembra che le ciabatte da mare saranno un vero proprio must have della stagione estiva. Un modello che ha preso il posto dell’infradito, proprio come detta la moda. Sono da preferire alle infradito perché molto più comode e adatte per la spiaggia e il mare, anche per i tanti modelli a disposizione.

Proprio come dice la moda, sono moltissimi i marchi e brand di abbigliamento sportivo che si stanno adoperando per lanciare questa calzatura. Nike e Adidas sono già in prima fila per ciabatte di vari colori e modelli in stile sportivo e casual, con i loghi tipici di questi marchi per essere alla moda anche in spiaggia.

Le ciabatte da mare in gomma sono il must have delle influencer, ma anche di coloro che vogliono puntare a qualcosa di comodo, ma comunque alla moda. Sono modelli perfetti sia per il mare che la città, molto colorati in linea con la stagione estiva e disponibili in ogni modello adatto a ogni occasione.

Le Crocs sono un modello di ciabatta che non può mancare impreziosita da una vasta palette, ma anche da elementi quali cristalli, gemme e strass per brillare in riva al mare. Un tipo di ciabatta perfetta per il mare, la spiaggia proprio per la sua comodità e la leggerezza dei materiali con cui è realizzata.

Ciabatte da mare da donna

Sono calzature perfette da indossare in spiaggia e disponibili in vari modelli e offerte da prendere al volo sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto la classifica con le migliori ciabatte da mare scelte tra i modelli più desiderati con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Jomix ciabatte donna estive

Un modello che si adatta molto bene anche per la piscina. Molto leggere e comode in gomma. Hanno una suola antiscivolo con gomma resistente. La tomaia è a fascia, quindi facilissima da indossare. Si trovano nei colori rosa, blu, verde, grigio, ecc.

2)arena Athena Hook

Sono ciabatte per piscina o mare dalla soletta morbida in materiali di qualità. Molto leggere. Hanno dei buchi di drenaggio per far uscire fuori l’acqua mantenendo i piedi asciutti. Di colore rosa, blu e anche nero. In offerta con il 6%.

3)Scholl Baia Eva Rosa

Una ciabatta da mare nei colori rosa, nero e anche blu scuro con suola in etilene vinile acetato. Il materiale esterno è in sintetico con chiusura a fermaglio resistente e resiste all’acqua. Molto comoda. In sconto con il 16%

Ai modelli di ciabatta da mare si consigliano anche le migliori tendenze di infradito per la spiaggia.