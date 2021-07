Infradito da spiaggia: i migliori trend

Quando si va in spiaggia, bisogna portare con sé tutto il necessario per il tempo che si trascorre in riva al mare. Dal costume alla crema solare, sino alla borsa, non possono assolutamente mancare le infradito da spiaggia, calzature perfette per questa zona in cui camminare comodamente e senza problemi.

Vediamo quali scegliere e le ultime novità al riguardo.

Infradito da spiaggia

Quando si pensa all’estate, una delle prime calzature che viene in mente da indossare sono sicuramente le infradito. Una calzatura del genere si adatta anche molto bene alla spiaggia proprio perché traspirante e leggera al tempo stesso. Le infradito da spiaggia sono molto confortevoli, anche soprattutto grazie al materiale con cui sono realizzate e al tipo di soletta che includono.

Una soletta ergonomica e ammortizzata è perfetta dal momento che si adatta molto bene al piede. Il materiale deve essere morbido in modo da evitare che i piedi possano stancarsi. La suola può essere sia in gomma che in plastica in modo da proteggere dal terreno e dalle irregolarità. Si consiglia un modello flessibile e comodo con cui camminare senza problemi sulla sabbia.

Sono tra le calzature maggiormente popolari proprio per la loro versatilità e comodità.

Sono facili da indossare, traspiranti e permettono di dare al piede tutta la ventilazione e aria di cui ha maggiormente bisogno durante le giornate estive maggiormente calde e assolate. Sono molto versatili, perché oltre che per la spiaggia, si possono indossare anche per una giornata di shopping in centro con le amiche.

Uno dei primi requisiti da valutare al momento dell’acquisto delle infradito da spiaggia è il tipo di trazione e stabilità che possono garantire nel momento in cui si cammina per terreni bagnati oppure scivolosi. Per questa ragione, è fondamentale scegliere dei modelli dalla suola di qualità e particolarmente aderente al tipo di terreno. La plastica e la gomma sono i materiali più resistenti perché sopportano vari usi.

Infradito da spiaggia: trend

Finalmente è giunto il momento di buttarsi in mare e camminare nella spiaggia. Per farlo sono necessarie le migliori infradito da spiaggia che si possono scegliere tra i tantissimi modelli presenti nelle varie riviste, ma anche in base agli ultimi trend del momento. Tra i vari modelli, le Havaianas sono sicuramente una calzatura must have che si presenta nel colore argento e dorato per brillare sulla spiaggia.

Le infradito da spiaggia in paglia o corda sono tra i modelli maggiormente in voga da portare al mare. Sono molto naturali facendo respirare i piedi ed evitano i ristagni d’acqua. I modelli realizzati in gomma o pvc sono quelli più pratici e usati. Si possono bagnare senza rovinarsi e tendono ad asciugarsi subito, e non trattengono la sabbia.

Le Ipanema infradito sono un modello di calzatura perfetto sia per la spiaggia che il mare. Sono realizzate in un materiale come il melfex, quindi molto flessibile e resistente, oltre a essere ecostenibili. Sono un modello che si addice anche ai bambini per via dei colori molto soft, con arcobaleni e fantasie fashion che possono attirare la loro attenzione.

Un altro modello da prendere in considerazione con le Crocs Crocband Flip, molto sportive e leggere, con tacco o senza e realizzate in gomma. Un modello d’infradito molto leggero e impermeabile perfetto per scendere in spiaggia. Ci sono poi modelli minimal dalla pianta solida e ampia nei colori bianco e nero oppure pastello.

Infradito da spiaggia Amazon

Per comprare questo tipo di calzatura perfetta per la spiaggia, sul sito di Amazon è possibile trovare diverse offerte e sconti da non perdere. Se si clicca sulla foto si trovano diverse informazioni. La classifica sotto propone i tre migliori modelli di infradito da spiaggia tra quelle più desiderate e volute dagli utenti dell’e-commerce accompagnate da una descrizione.

1)inblu Dodo infradito donna mare

Un modello molto comodo e perfetto per la spiaggia con un po’di zeppa realizzato in materiale sintetico senza chiusura. Molto comode, resistenti e morbide. Disponibili nei colori giallo, rosa e fucsia. Un modello di ciabatta adatta, non solo per la spiaggia, ma anche per altre occasioni, come la piscina.

2)Havaianas You metallic infradito

Un modello di infradito da spiaggia in gomma privo di rivestimento interno. La suola è in gomma, non ha chiusura e il tacco è piatto. Presente nei colori argento, beige e blu. Molto leggere, resistono all’acqua, hanno la suola antiscivolo in modo da camminare sulla sabbia senza problemi. In vendita con lo sconto del 15%.

3)Cressi beach flip flops

Sono delle ciabatte infradito da spiaggia, ma si possono usare anche per la piscina. Hanno la suola anatomica preformata e la tomaia con il logo Cressi. Il materiale è gommoso e anallergico. In vendita con tantissimi colori tra cui scegliere.

