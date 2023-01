Conosciuto principalmente per il ruolo di Chidi nella serie-tv The Good Place, William Jackson Harper è un noto attore americano.

Che cosa sappiamo di lui e della sua carriera professionale? Scopriamolo insieme.

William Jackson Harper: chi è l’attore americano

Nato a Dallas, Texas, sotto il segno dell’Acquario l’8 febbraio 1980, William Jackson Harper è un noto attore americano e attualmente ha 43 anni.

Non si hanno particolari informazioni sulla sua vita famigliare e d’infanzia; sappiamo però che Harper si è interessato al mondo della recitazione sin da giovane e quello che un tempo era un sogno, è diventato a tutti gli effetti realtà.

Il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel 2007, quando compare nel primo episodio della nota serie-tv Law & Order: Criminal Intent.

Dopo tre anni, nel 2010, viene chiamato a recitare nel film di Andrew Jarecki, intitolato Love & Secrets (All Good Things).

Segue nel 2011 la pellicola That’s What She Said, diretto da Carrie Preston, ma la carriera di William Jackson Harper è solamente agli inizi. Nel 2015 recita nel film True Story (regia di Rupert Goold), ma è il 2016 l’anno che gli offre il successo maggiore.

Infatti, è proprio in quell’anno che l’attore entra ufficialmente a fare parte del cast della nota serie-tv The Good Place, progetto creato da Michael Schur dal genere fantasy.

Nella serie appena citata William Jackson Harper interpreta Chidi Anagonye, uno dei protagonisti. The Good Place va avanti per ben 50 episodi, che occupano un arco temporale che va dal 2016 al 2020: un successo strabiliante.

Accanto a questa importante esperienza, Harper nel 2016 compare anche nel film Paterson, diretto da Jim Jarmusch. Passano tre anni e nel 2019 l’attore recita sia in Midsommar – Il villaggio dei dannati (regia di Ari Aster), sia nella serie-tv Jack Ryan, in particolare in due episodi e infine anche nel film Cattive Acque, diretto da Todd Haynes.

Anche il 2021 lo tiene occupato: in quell’anno, infatti, Harper compare in due serie-tv; una intitolata Love Life (10 episodi), e una intitolata invece La ferrovia sotterranea (The Underground Railroad, 4 puntate), distribuita su Amazon Prime Video.

L’ultimo progetto a cui William Jackson Harper partecipa è del 2022: si tratta della serie-tv da 8 episodi intitolata The Resort.

Per il 2023 si pensava che l’attore statunitense avrebbe interpretato Mister Fantastic in Ant-Man 3, ma a quanto pare non sarà così.

La vita privata di William Jackson Harper

Non si hanno informazioni sulla vita privata dell’attore; pare infatti che William Jackson Harper sia alquanto riservato e non voglia fare trapelare troppi dettagli su quella che è la sua vita sentimentale e/o intima.

Sappiamo però che è presente sui social media. Il suo profilo Instagram (@williamjacksonharper), è seguito da 482 mila persone, per un totale di 238 post pubblicati. Sul suo feed Harper è solito pubblicare contenuti professionali legati sia ai progetti cinematografici a cui prende parte, sia a eventi televisivi a cui partecipa come ospite. Ma non solo: l’attore alterna anche post più intimi, come quello pubblicato il 24 ottobre 2021 in cui compare assieme alla sorella minore e alla madre. Non sappiamo se sia fidanzato o meno.