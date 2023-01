Love Life 2: anticipazioni e trama

Love Life è una serie tv antologica che ha appassionato tantissimi fan con il suo primo capitolo. La seconda stagione uscirà tra pochi giorni su Netflix, dopo il debutto dello scorso anno su Tim Vision. Scopriamo insieme la trama.

Love Life, la seconda stagione

“Siamo così orgogliosi di poter continuare con una seconda stagione della nostra prima serie comedy originale. Rendiamo onore ad Anna, al nostro team creativo e ai partner in Lionsgate e siamo lieti che il pubblico sia stato attratto in quel modo da Love Life. Trattandosi di un originale uscito subito il primo giorno è davvero gratificante vedere una risposta così forte” sono state le parole di Kevin Reilly, direttore dei contenuti di HBO Max, come riportato da Deadline.

Parole di grande orgoglio per il successo ottenuto da Love Life, la serie tv antologica originale HBO Max, che è stata una delle più viste e apprezzate di sempre. Il successo del primo capitolo di questa serie di genere comedy ha portato per la prima volta al rilascio di una seconda stagione, che è stata resa disponibile su Tim Vision lo scorso anno e che a partire da giovedì 13 gennaio 2023 sarà disponibile anche su Netflix in versione completa.

Una serie che sa approfondire i sentimenti più profondi, in chiave romantica ma anche in perfetto stile commedia, sullo sfondo di una New York davvero incantevole e magnetica. Le avventure della protagonista Darby nella prima serie sono state seguite e apprezzate dai telespettatori, che non vedono l’ora di vedere la seconda stagione. Essendo una serie antologica, in ogni sua stagione racconterà le vicende di un protagonista diverso. Il protagonista del secondo capitolo si chiama Marcus e ha una storia molto profonda da raccontare, che sicuramente toccherà il cuore di tutti i fan della serie. La seconda stagione è formata da 10 episodi, che saranno disponibili tutti insieme su Netflix dal 13 gennaio 2023.

Love Life 2: la trama

Love Life è una serie tv di genere comedy, antologica. Ogni stagione segue storie e protagonisti diversi, seguendo sempre la stessa scia. Il tema rimane sempre la ricerca dell’amore vero. Dopo aver seguito il viaggio di Darby, interpretata da Anna Kendrick, i telespettatori rimarranno a New York, ma scopriranno le vicende del nuovo protagonista, Marcus. La seconda stagione di Love Life è pronta ad esplorare cosa succede quando, dopo anni di matrimonio, ci si rende conto che la persona che si ha al proprio fianco, da sempre considerata la propria anima gemella, in realtà non è poi così perfetta e adatta a noi. La storia parla di Marcus, un uomo molto insoddisfatto della sua vita sentimentale, nonostante il suo matrimonio. Nella sua relazione manca la passione e questo lo spinge a guardarsi dentro, a capire cosa gli manca, di cosa ha bisogno e cosa desidera davvero. Un viaggio interiore che lo porterà a cercare il vero amore. Nonostante l’attenzione non sia più solo su Darby, sono lo stesso previste delle apparizioni da parte di Anna Kendrick, per cui il suo personaggio ci sarà.