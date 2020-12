Per concludere questo 2020 non c’è niente di meglio di una sana risata liberatoria. Possiamo quindi approfittare di questo periodo festivo condito da lockdown a intermittenza, per metterci in pari con le serie tv più divertenti proposte da Netflix. Ma cosa si trova nel catalogo della piattaforma streaming nero-rossa?

Serie tv divertenti su Netflix

Se durante i precedenti lockdown non hai fatto in tempo a metterti in pari con le serie tv che avevi salvato nella lista dei preferiti, puoi approfittare di queste feste. Una sana risata davanti alle serie tv del passato o a quelle del momento è il modo migliore per rilassarsi e ricaricare le energie, prima di riprendere con la solita vita frenetica. Netflix aggiorna il suo catalogo e propone tantissime serie tv divertenti da non perdere assolutamente.

Glow

Glow, acronimo di Gorgeous Ladies of Wrestling è un programma americano andato in onda nei mitici anni ’80. Netflix si ispira a questo prodotto per raccontare la storia di un gruppo di donne che si mette in gioco per realizzare lo show in questione.

Ognuna di loro è spinta da una ragione diversa, così come chi le dirige. Un regista di B-movie benestante, che vuole dimostrare il proprio talento. Una serie tv che promette tante risate, ma vi sorprenderà anche con qualche momento emozionante.

The good place

Eleanor è morta travolta da alcuni carrelli mentre si trovava al supermercato. Si risveglia in paradiso, dove conosce Michael, il suo mentore, che le spiega di essere lì per la sua buona condotta mentre era in vita. Eleanor però, capisce subito che si tratta di un errore, un disguido a causa di un’omonimia. La protagonista però non vuole terminare il proprio destino all’inferno e per questo motivo le escogiterà tutte per evitarlo. Una serie divertentissima, che gioca sui luoghi comuni della vita oltre la morte in modo leggero e spensierato.

Sex education

I protagonisti principali sono l’adolescente Otis e la madre Jean, esperta sessuologa. Aiutato dagli amici Maeve ed Eric, il ragazzo sfrutterà le conoscenze della madre in materia, per improvvisarsi consulente sessuale tra i suoi coetanei. Nonostante l’inesperienza dettata dall’età il ragazzo sembrerà riscuotere un gran successo tra i suoi compagni, ma non mancheranno i piccoli grandi disastri che da sempre caratterizzano la vita di un adolescente. Un modo innovativo e divertente per avvicinare i più giovani ad un argomento considerato tabù come quello dell’educazione sessuale, ma è una serie tv adatta a tutte le età.

Boris

Divertentissima commedia italiana che racconta quello che succede dietro le quinte di una fiction dal titolo “Gli occhi del cuore”. La caratterizzazione del cast di questa particolare serie tv, infatti, permette di scoprire quel lato di attori, troupe e registi che la telecamera spesso nasconde bene. Scritta e interpretata da Francesco Pannofino, promette risate fino alle lacrime.

Orange is the new black

Un po’ commedia e un po’ dramma. C’è un po’ di tutto in questa serie tv ambientata in un carcere femminile. Le vicende vengono raccontate allo spettatore attraverso lo sguardo di Piper, una ragazza di buona famiglia e con un ragazzo innamoratissimo di lei. Piper si trova in carcere per scontare la pena per un crimine commesso dieci anni prima.

Grace and Frankie

Grace è posata ed elegante, Frankie invece è una donna con l’animo hippie. Le due si incontrano e stringono un’inaspettata amicizia per via dei loro mariti, prima soci in affari, poi amanti. Una serie che affronta un argomento difficile come quello del fallimento di un matrimonio, vissuto con due punti di vista nettamente diversi e condito da moltissimi momenti in cui a prevalere è l’humor.