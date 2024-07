Chi è Walter Ricci, il nuovo presunto fidanzato di Arisa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è Walter Ricci: età, lavoro

Walter Ricci è un cantante jazz napoletano. Classe 1989, Walter ha 35 anni e fin da giovane si è appassionato al mondo della musica, in particolare alla musica jazz. Nel 2006 ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani ma la sua carriera musicale spazia anche verso la musica pop. Nel 2009 inoltre, Walter Ricci è stato vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso a “Domenica In“, voluto fortemente da Pippo Baudo. Grazie a questa esperienza, Walter Ricci è entrato in contatto con grandi nomi del panorama musicale, quali Michael Bublé e Mario Biondi. Nel 2016 ha partecipato al tour Spiritual di Fabrizio Bosso. Di recente inoltre è stato la voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra italiana del Cinema che, durante il Roma Film Music Festival di quest’anno, ha omaggiato i grandi classici di Hollywood.

Walter Ricci: profilo Instagram

Walter Ricci è molto attivo sui vari social network, lo potete ad esempio seguire su Instagram, il suo profilo conta oltre 44mila follower, ma ha anche un account su TikTok e una pagina ufficiale su Facebook.

Walter Ricci è la nuova fiamma di Arisa?

Walter Ricci è un cantante jazz napoletano di 35 anni, che nelle ultime ore è sempre più accostato al nome di Arisa. Pare infatti che sia proprio lui il nuovo fidanzato della cantante ligure. Dopo l’ultima relazione pubblica, ovvero quella con Vito Coppola, conosciuto al programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“, pare proprio che Arisa abbia ritrovato l’amore e che sia molto felice. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, la cantante de “La notte” ha pubblicato alcuni scatti proprio accanto a Walter Ricci, per poi invitare i suoi follower ad andare ad assistere a un concerto di Walter: “stasera all’ex base Nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno di amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre. La felicità esiste. Trattieni la gioia di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno.” Walter Ricci sarà quello giusto per Arisa? La cantante ligure fino adesso ha avuto tre relazioni note, come quella con il cantautore Giuseppe Anastasi, finita nel 2010. Fu proprio Anastasi a scrivere per Arisa il brano “Sincerità“, brano che portò la cantante al successo. Nonostante la fine della relazione, pare che i due siano ancora in ottimi rapporti, tanto da lavorare ancora insieme. Dopo c’è stato il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo, col quale sembrava dover convolare a nozze. Il matrimonio però non c’è mai stato. Infine, come detto in precedenza, Arisa è stata legata al ballerino Vito Coppola, ma anche questa relazione non è andata a buon fine, nonostante sembrassero una coppia molto affiatata, sia in pista che fuori.