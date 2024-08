Nicola Caughlan è l’attrice che interpreta Penelope Featherington nella serie tv “Bridgerton“?. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Nicola Caughlan: tutto sull’attrice di Bridgerton

Per i tanti fan della serie televisiva Netflix “Bridgerton”, il nome di Nicola Caughlan è molto noto. E’ lei infatti a interpretare uno dei personaggi principali della serie tv, ovvero Penelope Featherington. Nicola Caughlan è nata a Galway, in Irlanda, il 9 gennaio del 1989, ha quindi 37 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nicola ha un fratello e una sorella maggiore e, la sua passione per la recitazione, è nata quando era ancora una bambina. Ha studiato sia alla Oxford School of Drama che alla Birmingham School of Acting per poi laurearsi in lingua inglese e civiltà classica all’Università Nazionale d’Irlanda. Oltre a “Bridgerton“, abbiamo visto Nicola Caughlan recitare in altre serie tv e film, quali per esempio “Barbie”, “Doctors”, “Derry Girls” e “Big Moods”.

Chi è Nicola Caughlan: la vita privata

Nicola Caughlan è una attrice irlandese nonché star della serie tv “Bridgerton“. Nicola vive a Londra ed è una forte sostenitrice del Partito Laburista. Per quanto riguarda la sua vita privata, sembrerebbe che al momento Nicola sia single. Si era perlato di una presunta relazione con un collega della serie tv Netflix, ovvero con Luke Newton, ma queste voci non sono mai state confermate dai diretti interessati. Se volete saperne di più su Nicola Caughlan, la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 6,4 milioni di follower.

Chi è Nicola Caughlan: il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton

A rendere famosa Nicola Caughlan è stata senza dubbio la serie televisiva targata Netflix “Bridgerton”, la cui terza stagione è uscita qualche mese fa. Nicola veste i panni di uno dei personaggi principali e più amati, ovvero Penelope Featherington. L’attrice ha poi scoperto, in maniera davvero singolare, che sarebbe stata anche Lady Whistledown. Ecco cosa aveva raccontato Nicola Caughlan: “l’ho scoperto in modo bizzarro, perché quando abbiamo fatto l’audizione sapevamo molto poco della serie, è stato solo dopo aver ottenuto la parte che l’ho scoperto. Infatti è successo su un forum su Internet, lì ho capito anche quanto fosse grande il fandom dietro a questi libri. Era come se un altro mondo mi si fosse aperto, e loro dicevano ‘quando si scopre essere Lady Whistledown’, e io ho detto cosa?” Nicola Caughlan è anche un ottimo esempio di body positivity. Tra l’altro, nel libro per riuscire a conquistare Colin Bridgerton, Penelope dimagrisce mentre nel film ciò non accade proprio per sottolineare l’importanza della persona e non dell’aspetto fisico. Nella terza stagione di “Bridgerton” c’è anche una scena dove si vede l’attrice molto nuda, ecco cosa ha detto ha proposito: “c’è una scena dove sono molto nuda di fronte alla telecamera e quella è stata una mia idea, una mia scelta. In quel momento mi sono sentita bellissima. E ho pensato: quando avrò 80 anni riguarderò questa scena e mi ricorderà quanto ero sexy!”