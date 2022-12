Chi è il parrucchiere di Giorgia Meloni?

Antonio Pruno è l’hair stylist delle star, da Vittoria Belvedere ad Alessia Marcuzzi, da Meryl Streep a Giorgia Meloni. Pugliese doc, lavora nella Capitale e si è preso cura del nuovo look della premier.

Giorgia Meloni, il suo look curato da Antonio Pruno

Ad ottobre Giorgia Meloni ha mostrato un nuovo look, sottolineando lei stessa di essere molto trendy. La premier ha mostrato la sua acconciatura a due giornaliste che avevano notato il suo nuovo taglio, spiegando che il suo parrucchiere le aveva detto che aveva già fatto quaranta tagli identici al suo. La politica è apparsa molto soddisfatta del risultato. Dietro il suo nuovo look c’è la mano dell’hair stylist delle star, Antonio Pruno, parrucchiere molto famoso e molto conosciuto, a cui Giorgia Meloni si affida da molto tempo.

L’hair stylist, pugliese doc che lavora nel centro storico di Roma, a due passi da Piazza di Spagna, ha curato anche il look di Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoriani, Barbara D’Urso, Laura Chiatti, Asia Argento, Vittoria Belvedere, Julianne Moore e Paola Minaccioni, solo per citarne alcune. In realtà l’elenco è molto più lungo. Per il parrucchiere, come lui stesso ha raccontato, è stato indimenticabile il suo incontro con la meravigliosa Meryl Streep. “Curo la sua immagine ogni volta che viene in Europa.

Una volta a Parigi mi ha affidato un cambio totale di look e non ha voluto guardarsi allo specchio mentre lavoravo” ha raccontato Antonio Pruno, a cui numerose star si affidano per i loro cambi di look, con grande fiducia e grande stima, per via del suo talento e della sua grande professionalità.

Il look di Giorgia Meloni

In un’intervista a Un giorno da pecora, Antonio Pruno ha spiegato di aver studiato l’acconciatura e il colore per Giorgia Meloni, scegliendo un “biondo più deciso e luminoso anche se lei si illumina da sola perché ha degli occhi bellissimi”. Voleva attualizzare l’immagine della premier e lo ha fatto con un bob lungo, un po’ più corto sul davanti, scalato alla perfezione. Il parrucchiere ha anche condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme. “Ora questo taglio me lo chiedono tutte, ne ho già fatti circa una quarantina” ha confermato. Giorgia Meloni ha spesso cambiato look e acconciatura alla vigilia di appuntamenti importanti. “A settembre, in attesa dei risultati delle elezioni Giorgia che per me è anche un’amica, si è presa una pausa e così mi sono potuto dedicare a lei. Cambia look ogni volta che deve fare una scelta o affrontare un cambiamento nel suo lavoro, del resto per lei sono sempre stato un portafortuna” ha spiegato Antonio Pruno. Ora che è diventata premier, Giorgia Meloni ha cambiato anche make up, per avere un look più adatto a una presidente del Consiglio, più sofisticato, senza perdere mai la semplicità che la caratterizza. Castana naturale, oggi la colorazione della premier è più chiara e luminosa. Un biondo miele caldo e vibrante, che addolcisce i suoi lineamenti e mette in risalto gli occhi azzurri. Un look che moltissime donne continuano a richiedere.