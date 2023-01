Eric André è un comico molto famoso e molto apprezzato, protagonista dello The Eric André Show. In questi giorni si è parlato di lui perché ha iniziato una relazione con Emily Ratajkowski.

Chi è Eric André?

Eric André, famoso per essere il creatore dello The Eric André Show, è un comico, attore, produttore e musicista americano.

Ha interpretato Mike nella serie FXX “Man Seeking Woman” e ha doppiato Azizi nel remake live-action del Re Leone. È un vero e proprio intrattenitore. È nato il 4 aprile 1983 a Boca Raton, in Florida, da padre haitiano, psichiatra, e madre ebrea ashkenazita. Ha una sorella maggiore di nome Amy, attivista LGBTQ+. Ha dichiarato che, nonostante sia ateo, il suo background e la sua educazione ebraica insieme alla sua eredità e cultura nera, sono molto importanti per lui.

Dopo essersi diplomato alla Dreyfoos School of the Arts di West Palm Beach, in Florida, ha studiato al Berkley College of Music di Boston, dove ha suonato il contrabbasso e si è diplomato nel 2005. André è diventato il creatore di The Eric André Show, spettacolo di scherzi, umorismo scioccante e interviste a celebrità, ma ha avuto anche altri ruoli in alcune serie, come Man Seeking Woman, presentata per la prima volta nel 2015.

La terza e ultima stagione, di 10 episodi, è andata in onda nel 2017. Ha anche prestato la sua voce a Luci in Disincanto.

Eric André: la vita sentimentale

Il comico non è famoso solo per il suo lavoro e per la sua comicità, ma anche per la sua vita sentimentale. Ha sempre sorpreso i suoi fan, passando da una relazione all’altra. La sua vita di coppia è sempre stata particolarmente interessante, a partire dal 2015, quando ha frequentato Amber Rose, che era appena uscita da una rottura con il rapper Wiz Khalifa. In realtà, questa storia non è mai stata confermata e i messaggi scambiati sui social network sono poi stati rimossi. In seguito Eric è stato legato sentimentalmente all’attrice Rosario Dawson, che lui stesso aveva definito come “l’essere indiscusso più bello del pianeta”. La loro storia d’amore non è durata a lungo, ma è rimasta nel cuore dei fan. I due sembrerebbero essere rimasti amici, ma non sono mai più stati avvistati insieme. Il comico ha frequentato anche altre donne.

Eric André: il bacio con Emily Rajkowski

Emily Ratajkowski, protagonista della campagna primavera estate 2023 di Versace, si sta godendo una vacanza alle Isole Cayman in dolce compagnia. La top model è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con il comico Eric André, con cui era già stata avvistata il 10 gennaio al ristorante giapponese di Sakagura di New York. Emily ha già dichiarato che dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard non sta cercando una relazione seria, ma da quando è tornata single l’attenzione è tutta puntata su di lei. Gli atteggiamenti tra lei e il comico sono davvero inequivocabili e pare ci sia anche stato un bacio. Una complicità davvero palpabile, che non è passata inosservata agli occhi più attenti.