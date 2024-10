Un evento serale unico per i Sovrani

Durante il loro viaggio di Stato di dieci giorni, Carlo e Camilla hanno partecipato a un evento serale esclusivo a Samoa, un momento atteso e ben organizzato. La cena ha avuto luogo nell’ex residenza di Robert Louis Stevenson, un luogo ricco di storia e cultura, dove i delegati dei capi di governo del Commonwealth si sono riuniti per un vertice biennale. Questo evento ha rappresentato non solo un’opportunità per i Sovrani di interagire con i leader mondiali, ma anche un’occasione per celebrare la cultura samoana attraverso la gastronomia e l’abbigliamento tradizionale.

Un abito che celebra la cultura locale

Re Carlo ha scelto un outfit che omaggia il Paese ospitante, indossando un abito in stile Red Sea decorato con dettagli samoani. Tuttavia, le sue mani gonfie e arrossate hanno attirato l’attenzione, portando a speculazioni sulla sua salute. Nonostante ciò, il Sovrano ha mantenuto un atteggiamento elegante, interagendo con gli ospiti e mostrando un sorriso caloroso. La Regina Camilla, dal canto suo, ha optato per un look total sky blue, indossando un completo di Anna Valentine che ha esaltato la sua figura, con dettagli in argento che richiamano la bellezza della tradizione samoana.

Un menù ricco di sapori locali

La cena è stata un trionfo di sapori e colori, con un menù che ha saputo combinare ingredienti freschi e tradizionali. Gli ospiti hanno potuto gustare un antipasto di verdure fresche, seguito da un piatto principale a base di dentice rosso, un pesce pregiato della zona, accompagnato da laupele appassito e pomodori confit. Per dessert, una cheesecake alla marmellata di cocco ha deliziato i palati, insieme a gelati alla vaniglia samoani. Ogni piatto è stato abbinato a vini pregiati provenienti dalla Nuova Zelanda e dall’Australia, rendendo l’esperienza culinaria ancora più memorabile.