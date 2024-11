Capelli sani? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i cibi da mangiare per avere una chioma bella e sana.

Capelli sani: lo stretto legame con ciò che mangiamo

Tutte noi vogliamo avere capelli sani e lucenti ma, col passare del tempo, anche loro invecchiano e spesso risultano spenti e sfibrati. Oltre a prendersene cura con maschere, impacchi, eccetera, molte di voi magari non sanno che anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Per avere dei capelli sani infatti bisognerebbe infatti introdurre nella nostra alimentazione quegli alimenti contenenti in particolare proteine, vitamine e sali minerali. Ma andiamo adesso a vedere insieme cosa mangiare per avere capelli sani.

Capelli sani: ecco quali sono i cibi che dovreste mangiare

Come abbiamo appena visto, c’è uno stretto legame tra ciò che mangiamo e la salute dei nostri capelli. Se, per esempio, siete solite perdere tanti capelli, ecco quali sono gli alimenti da consumare:

Tacchino;

Tuorlo d’uovo;

Frutta secca;

Legumi secchi;

Farine integrali.

Nel caso in cui invece i vostri capelli sono fragili, ecco quali sono gli alimenti consigliati:

Uova;

Mandorle;

Arachidi;

Salmone;

Avocado;

Formaggio magro;

Crusca.

Infine vediamo cosa dovreste mangiare se volete infoltire i vostri capelli:

Banane;

Uvetta;

Avena;

Spinaci;

Broccoli;

Bieta.

Questi che abbiamo appena visto sono quindi gli alimenti consigliati per chi vuole prendersi cura dei propri capelli. Andiamo a vedere adesso insieme quali sono invece i nutrienti di cui i nostri capelli hanno bisogno per essere sani e forti.

Capelli sani: ecco i nutrienti necessari

Abbiamo appena visto cosa bisognerebbe mangiare per avere capelli sani ma, quali sono nel dettaglio i nutrienti di cui la nostra chioma ha un estremo bisogno? Scopriamoli adesso insieme:

Beta-carotene : il beta-carotene è essenziale per tante cose e anche per il benessere dei nostri capelli. Lo troviamo principalmente nelle carote ma anche nella zucca, nel cavolo, negli asparagi e nelle patate dolci.

: il beta-carotene è essenziale per tante cose e anche per il benessere dei nostri capelli. Lo troviamo principalmente nelle carote ma anche nella zucca, nel cavolo, negli asparagi e nelle patate dolci. Zinco : per evitare la caduta dei capelli lo zinco è fondamentale. Tra i cibi che lo contengono troviamo il granchio, il manzo magro, il fegato e le germe di grano.

: per evitare la caduta dei capelli lo zinco è fondamentale. Tra i cibi che lo contengono troviamo il granchio, il manzo magro, il fegato e le germe di grano. Vitamina C : essenziale per non avere i capelli secchi. Possiamo trovarla negli agrumi, nelle fragole e nelle verdure a foglia verde.

: essenziale per non avere i capelli secchi. Possiamo trovarla negli agrumi, nelle fragole e nelle verdure a foglia verde. Omega 3: gli acidi grassi Omega-3 sono importantissimi al fine di non avere i capelli secchi. Li troviamo nel pesce, nei semi di lino e nelle noci.

Oltre all’alimentazione, vediamo qualche consiglio utile per mantenere i capelli sani e forti: