Che cos’è il Beta Carotene? Quali sono i suoi benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Beta Carotene: che cos’è?

Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare del beta carotene. Ma, di che cosa si tratta? Il beta carotene è una molecola che appartiene al gruppo dei carotenoidi, ovvero dei pigmenti vegetali lipofili che danno sfumature colorate ad alcuni ortaggi e frutti. Più esattamente sono il colore arancione, giallo e rosso, anche se si trova anche in cibi di colore verde. Questa sostanza è prodotta dalle piante per diversi scopi, come dare colorazione a frutti e fiori, per proteggersi dai danni dei raggi UV e dagli stress ambientali. Nel nostro organismo il beta carotene svolge una azione antiossidante oltre a essere una fonte di Vitamina A, che è tanto importante per la nostra salute. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio a cosa serve il beta carotene e quali sono i suoi benefici.

Beta Carotene: quali sono i suoi benefici

Come abbiamo appena visto, il beta carotene è una molecola presenti in alcuni alimenti colorati. Ma a cosa serve il beta carotene? Quali sono i suoi benefici? Andiamo a scoprirlo adesso insieme:

Svolge un’ azione antiossidante contrastando quindi la comparsa dei radicali liberi che possono danneggiare le cellule del nostro corpo.

contrastando quindi la comparsa dei radicali liberi che possono danneggiare le cellule del nostro corpo. E’ precursore della Vitamina A , ovvero il nostro corpo può convertire il beta carotene in Vitamina A, vitamina coinvolta in azioni biologiche fondamentali per la nostra salute. La Vitamina A si trova generalmente in alimenti di origine animale, perciò l’assumere frutta e verdura con beta carotene è ancora più importante per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

, ovvero il nostro corpo può convertire il beta carotene in Vitamina A, vitamina coinvolta in azioni biologiche fondamentali per la nostra salute. La Vitamina A si trova generalmente in alimenti di origine animale, perciò l’assumere frutta e verdura con beta carotene è ancora più importante per chi segue una dieta vegana o vegetariana. Fa bene alla vista , in quanto può essere convertito in retinolo che, a sua volta, viene convertito in acido retinoico.

, in quanto può essere convertito in retinolo che, a sua volta, viene convertito in acido retinoico. Ha diverse proprietà immunomodulatorie , importanti per la corretta funzione del sistema immunitario.

, importanti per la corretta funzione del sistema immunitario. Aiuta a prevenire le scottature solari in individui con pelle sensibile.

in individui con pelle sensibile. Aiuta a prevenire bronchite e difficoltà respiratorie in individui fumatori .

. Aiuta a ridurre il rischio di morire a causa della gravidanza.

Aiuta a prevenire la cecità notturna e la cataratta .

. Può aiutare a ridurre il rischio di contrarre alcune forme di tumore, come quello alla prostata

Come ogni cosa, bisogna stare attenti a quanto beta carotene si assume. Il consiglio è chiedere al proprio medico che saprà indicarvi le giuste dosi. In linea di massima la giusta quantità è di almeno 3-6 milligrammi di beta carotene al giorno dai cibi.

Beta Carotene: in quali cibi si trova?

Dopo aver visto che cos’è il beta carotene, a che cosa serve e quali sono i suoi tanti benefici, andiamo a vedere insieme quali sono i cibi in cui lo si può trovare:

Carote ;

; Zucche;

Patate dolci;

Spinaci;

Meloni;

Albicocche;

Mango;

Broccoli;

Peperoni rossi;

Cachi;

Cavolo riccio;

Pomodori;

Cavolini di Bruxelles.

Bisogna tenere presente che, durante la cottura, il beta carotene tende a degradarsi, in particolare con la bollitura. Con la cottura a vapore o al microonde si può invece ridurre la perdita di beta carotene. Il consiglio, comunque, è quello di consumare un mix tra verdure crude e cotte.