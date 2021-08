Il rientro dalle vacanze può essere davvero traumatico, non solo perché si torna alla routine di tutti i giorni, ma anche per il fisico e per la chioma che risente di sole, salsedine e cloro, solo per citare alcuni fattori. I capelli rientro vacanze non appaiono al massimo della lucentezza, ma alcuni rimedi naturali possono sicuramente migliorarne l’aspetto. Vediamo in che modo.

Capelli rientro vacanze

Non appena tornati dalle ferie, ci si è resi conto che la propria chioma risente di alcuni problemi al punto che non sono più così lucenti e splendidi come prima di partire. Per i capelli rientro vacanze, è bene adottare i giusti metodi in modo da risanarli e dar loro quello splendore e lucentezza di cui hanno maggiormente bisogno e che il sole, cloro e salsedine non hanno aiutato.

Bisogna pensare al benessere dei capelli, non solo in vacanza, ma anche al ritorno in città. Per questa ragione, è bene puntare su prodotti che siano delicati e adatti al proprio cuoio capelluto. È anche possibile al ritorno affidarsi alle mani di un buon parrucchiere, magari tagliando le doppie punte in modo da ridare vitalità e lucentezza al capello che ha risentito dei fattori esterni.

Gli shampoo, le maschere, i conditioner, anche gli impacchi sono alcune delle soluzioni migliori per dare risalto e splendore ai capelli rientro vacanze. Si possono anche usare delle lozioni a base di vitamina E o antiossidanti per dare nuovamente lucentezza alla chioma. Una lozione spray come Foltina Plus è altrettanto efficace per arrestare la caduta del capello e farlo crescere in modo sano.

Molto importante anche consumare una alimentazione che sia corretta e bilanciata ricca di micronutrienti come il pesce, la frutta secca e i semi che aiutano a migliorare l’aspetto dei capelli rientro vacanze. Una alimentazione più sana insieme ai giusti prodotti può sicuramente contribuire a una chioma sana.

Capelli rientro vacanze: problemi

I capelli al rientro delle vacanze appaiono particolarmente rovinati e spenti, ma non c’è bisogno di allarmarsi o preoccuparsi in quanto si un problema molto comune. Un problema che riguarda ben 7 italiani su 10 e le cause sono dovute a fattori quali salsedine, cloro, sole e sabbia sono deleteri per il benessere e la salute della chioma non appena giunti in città.

I problemi che si presentano al rientro dalle vacanze, per quanto riguarda la chioma, sono parecchi. Basta guardarsi allo specchio per accorgersi che i capelli rientro vacanze sono sfibrati, secchi, spenti, ma anche un po’ bruciacchiati a causa del sole e dell’esposizione ai raggi solari, oltre a essere pieni di doppie punte.

I capelli danneggiati sono assolutamente una realtà e la colpa è sicuramente della sabbia, del sole, ma anche dei prodotti sbagliati che si è soliti usare per proteggerli. Secondo gli esperti del settore, uno dei problemi principali dei capelli rientro vacanze è sicuramente l’asciugatura dal momento che un uso frequente del phon o della piastra porta il capello a stressarsi.

Al rientro dalle vacanze, il capello perde la coesione del fusto, quindi appare spento, anche perché ha perduto la protezione naturale di grasso e quindi risulta essere anche secco. Un capello secco è malato. Inoltre, i raggi del sole causano anche secchezza, scolorimento e fragilità.

Capelli rientro vacanze: miglior rimedio naturale

Per i capelli rientro vacanze che sono molto fragili e spenti per cui possono andare incontro a calvizie, la soluzione migliore per arrestarne la caduta è l’uso di Foltina Plus, una lozione spray, raccomandata da esperti e consumatori per il benessere del cuoio capelluto. Una lozione made in Italy che contribuisce a dare una chioma forte, bella e splendida.

Una lozione considerata l’alternativa al trapianto. Funziona molto bene in quanto permette di tornare ad avere una chioma folta dimenticando le zone diradate. Una lozione efficace che arresta e interrompe la caduta del capello, riattiva la microcircolazione, stimola i follicoli spenti favorendo la crescita nelle zone che sono maggiormente diradate.

