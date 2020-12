I capelli sono parte del fascino e della bellezza femminile. Una cura e attenzione al cuoio capelluto è fondamentale. Il trattamento capelli rovinati aiuta a trattarli e prendersene cura nel modo migliore con metodi naturali. Vediamo i migliori consigli e come fare per risolvere il problema.

Trattamento capelli rovinati

I capelli rovinati sono un problema molto più comune di quanto si pensi. L’uso continuativo di piastre, fon, trattamenti aggressivi porta i capelli a essere opachi, fragili e rovinati. Per questa ragione, il trattamento capelli rovinati è sicuramente la soluzione migliore e l’ideale per curare e proteggere il cuoio capelluto. I capelli rovinati hanno perso la luminosità e brillantezza, per cui è fondamentale proteggerli con un trattamento che sia idoneo per il vostro cuoio capelluto.

I capelli rovinati tendono a danneggiarsi e sfibrarsi, per cui pettinarli può essere particolarmente difficile. Alcuni capelli rovinati sono opachi, ruvidi al tatto e le squame della cuticola sono spesso assenti. Ovviamente tutto questo causa perdita del colore e lucentezza, oltre a non garantire una immagine bella e gradevole del capello e del cuoio capelluto, in generale.

Il fon è una delle cause più comuni per i capelli rovinati. Se usato con troppa frequenza o in maniera intensa, rischia di disidratare il capello che perde il suo equilibrio e si riduce nel fusto. Tra le tipologie di capelli rovinati maggiormente diffusi vi sono le doppie punte, che possono arrivare alla rottura e formare uno sdoppiamento.

Per quanto riguarda il trattamento capelli rovinati, sono diverse le soluzioni che potete adottare: dai rimedi naturali compreso anche le maschere fai da te o gli impacchi d’applicare sul capello e lasciare in posa. Sono tutti trattamenti utili ed efficaci per la protezione e salute del capello.

Trattamento capelli rovinati: consigli

I capelli possono essere rovinati o sfibrati per via di trattamenti particolarmente aggressivi che rischiano di disidratarli e danneggiare il fusto. Prima di tutto, si consiglia di evitare le tinture chimiche, le decolorazioni, oltre ai trattamenti liscianti e arriccianti come la stiratura e permanente. Per il trattamento capelli rovinati è importante trattarli con dolcezza, a cominciare dalla fase del lavaggio.

Nel momento in cui li lavate cercate di essere cauti e frizionateli dolcemente senza bistrattarli in quanto rischiate di rovinarli. Massaggiate la cute con movimenti circolari e non strizzateli mai. Tamponateli usando un asciugamano preferendone uno che sia in fibra o cotone. Non lavateli troppo spesso. Due volte a settimana è più che sufficiente per lavare i capelli rovinati.

Dopo lo shampoo, usate il balsamo che dona idratazione e lucentezza alla chioma. Il balsamo, da usare in quantità moderate e senza esagerare, va usato soltanto sulle punte in quanto si rischia di spezzarli e sfibrarli. In estate, si consiglia di asciugarli al naturale, mentre in inverno, va benissimo usare il fon, ma alla giusta distanza.

Per quanto riguarda il trattamento capelli rovinati, si consigliano rimedi e maschere fai da te a base di componenti naturali come burro di karitè che ripara il capello in profondità oppure aloe vera che dona lucentezza o ancora l’aceto di mele che li irrobustisce dandogli vigore e forza. Sono soluzioni che fanno bene al capello e permettono di crescere in modo sano.



La migliore lozione naturale

Per il trattamento capelli rovinati, oltre alle soluzioni consigliate poc’anzi, potete contare su un rimedio, considerato il migliore, sia dagli esperti del settore, ma anche dai consumatori stessi che lo hanno provato e lo consigliano. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray professionale a base naturale che è made in Italy e indicata per ogni tipo di capello. Inoltre, Foltina Plus aiuta a proteggere i capelli dalla calvizie prevenendola e combattendola. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto a base di componenti naturali che hanno un effetto benefico sui capelli e la loro salute. Una lozione che frena la caduta dei capelli combattendo la calvizie e aiuta a stimolare la crescita dei nuovi in modo che la chioma possa infoltirsi. I capelli, grazie a questo prodotto, sono molto più folti e la capigliatura ha un aspetto sano e robusto.

Considerata l’alternativa al trapianto di capelli. Una soluzione che possono usare uomini e donne, a prescindere dal tipo di capello: riccio, mosso, crespo, secco, ondulato, ecc. Si consiglia di portarla sempre con voi in modo da usarla in caso di evenienza. Molto facile da usare in quanto basta spruzzarla nelle zone diradate, massaggiare con movimenti circolari e attendere che il prodotto si assorba in profondità.

Inoltre, come già succitato, Foltina Plus è una lozione a base naturale per cui non ha controindicazioni o effetti collaterali in quanto si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Arginina: precursore dell’arginina, molto efficace e utile in quanto permette una rapida crescita del capello, ha una azione vasodilatatrice e apporta maggiore afflusso sanguigno ai capelli stimolandone la crescita

precursore dell’arginina, molto efficace e utile in quanto permette una rapida crescita del capello, ha una azione vasodilatatrice e apporta maggiore afflusso sanguigno ai capelli stimolandone la crescita Serenoa: considerato l’elemento essenziale per quanto riguarda la calvizie in quanto previene la caduta dei capelli

considerato l’elemento essenziale per quanto riguarda la calvizie in quanto previene la caduta dei capelli Fieno greco: protegge i capelli dalla caduta e stimola la crescita dei nuovi grazie ai tantissimi fitoestrogeni che contiene al suo interno.

Dal momento che Foltina Plus è una lozione originale ed esclusiva, non potete comprarla nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma il solo modo è tramite il sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo con i dati e inviarlo. Foltina è in vendita al prezzo di 49 € per una confezione con la spedizione gratuita. Per il pagamento, potete optare tra Paypal, carta di credito o contanti alla consegna del pacco a casa.