L’inverno 2024 porta con sé una dichiarazione di stile audace. I capelli corti, con il loro irresistibile mix di praticità ed eleganza, si fanno strada come veri protagonisti di questa stagione. Tuttavia, c’è un particolare taglio che sta catturando l’attenzione di tutti: il taglio alla francese. Sensuale ed iper-femminile, sta dominando le nuove tendenze.

Taglio alla francese, le origini di uno dei tagli corti più ambiti: dagli anni ’60 ad oggi

Il taglio alla francese ha radici lontane che risalgono agli anni ’60. Creato da Antoine, divenne l’emblema dell’eleganza senza sforzo e della raffinatezza parigina. Il celebre parrucchiere parigino prese ispirazione della donne francesi, che riuscivano a mantenere un’eleganza innata anche con i capelli corti (un tempo considerati adatti esclusivamente agli uomini). Il taglio alla francese ha guadagnato notorietà grazie anche a icone di stile dell’epoca, come la leggendaria Audrey Hepburn, l’indimenticabile Twiggy o l’iconica stilista Coco Chanel, canno contribuito a rendere l’haircut un simbolo di modernità ben oltre i confini parigini. Ad oggi rappresenta uno dei tagli più amati corti più amati dalle donne.

Capelli corti: il taglio alla francese torna a dominare le tendenze inverno 2024

Il taglio alla francese si distingue per la sua precisione e praticità. Le ciocche ben distribuite e la lunghezza modulabile lo rendono adatto a diverse forme di viso. Ciò che rende irresistibile questo intramontabile taglio è la sua versatilità. Non si declina in un unico hairstyle, ma può essere sfoggiato in tantissime versioni diverse. Per mantenere la freschezza del taglio alla francese occorre una buona routine quotidiana di cura. L’utilizzo di prodotti specifici per capelli corti, come shampoo e conditioner leggeri, è fondamentale per preservare la lucentezza e la salute dei capelli. Combinato con visite regolari dal parrucchiere per rifinire la forma e rimuovere eventuali punte danneggiate, ti permetterà di mantenere il fascino del taglio. Il taglio alla francese è sinonimo di uno stile senza sforzo: la sua manutenzione facile e veloce lo rende perfetto per chi desidera un look glamour ma senza rinunciare alla comodità. Il taglio alla francese è adatto a tutti, in particolare per chi ha i capelli sottili. La sua lunghezza strategica, infatti, regala un effetto voluminoso e dinamico, rendendo la chioma più corposa. Dunque, cosa aspetti? Se sei alla ricerca di un nuovo taglio che unisca stile e praticità, il taglio alla francese è la scelta perfetta.

