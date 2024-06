Qual è il soprannome segreto di Camilla Parker Bowels? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Camilla Parker Bowels: il soprannome segreto

Camilla Parker Bowels è la moglie di Re Carlo III, nonché regina consorte. Tutti la conosciamo solamente con il nome di Camilla, ma in realtà la sovrana ha un soprannome segreto. Quasi in ogni famiglia si tende a dare dei soprannomi e la royal family inglese non ne è esente. Camilla viene infatti chiamata “Lorraine“, soprannome che pare non piaccia molto a Re Carlo. A rivelare il soprannome di Camilla Parker è stato Robert Hardman, ovvero l’autore del libro “The Making of a King: King Charles III and The Modern Monarchy”. Questo soprannome sarebbe stato dato a Camilla prima che sua marito diventasse re. Pare sia stato scelto Lorraine perché deriva da “Le Reine”, ovvero “la regina”. Ecco cosa ha scritto Hardman: “Camilla ha sempre visto il lato divertente della cosa, anche se il principe Carlo non era dello stesso avviso”. I familiari di Camilla però, nonostante il fatto che a Carlo il soprannome non piaccia, non hanno intenzione di smettere di chiamarla in questo modo. La sorella di Camilla, Annabel Elliot, parlando con Robert Hardman ha raccontato di non riuscire a chiamare la sorella “Sua Maestà” né a fare l’inchino, per lei la situazione è quasi surreale ha detto scherzando. Ma ecco cosa ha aggiunto Annabel Elliot: “quando è con noi torna a essere quella di sempre. Altrimenti non la passerebbe liscia! C’è un bel pò di irriverenza: “Per noi non sei la regina”, e così via.”

I soprannomi della famiglia reale inglese

Come abbiamo appena visto, Lorraine è il soprannome della regina Camilla Parker Bowels, che viene chiamata così dalla sua famiglia. Camilla però non è la sola della royal family inglese ad avere, o ad aver avuto, dei soprannomi. Vediamo adesso insieme quali sono i soprannomi della famiglia reale inglese:

Regina Elisabetta II : la maggior parte di voi lo saprà già, comunque la regina Elisabetta II veniva chiamata Lilibeth, mentre da Re Filippo veniva chiamata “cabbage”. Quando era piccolo, George chiamava la nonna “Gan Gan”.

: la maggior parte di voi lo saprà già, comunque la regina Elisabetta II veniva chiamata Lilibeth, mentre da Re Filippo veniva chiamata “cabbage”. Quando era piccolo, George chiamava la nonna “Gan Gan”. Re Carlo II : il nomignolo di Carlo è “Fred”, da quando ha iniziato a intrattenere una relazione con Camilla, che era invece Ginger. La coppia infatti si sentiva come Ginger e Fred.

: il nomignolo di Carlo è “Fred”, da quando ha iniziato a intrattenere una relazione con Camilla, che era invece Ginger. La coppia infatti si sentiva come Ginger e Fred. William e Kate : una volta si è sentito la principessa del Galles chiamare il marito “Babe”, mentre una volta si è sentito William chiamare la moglie “Poppet”. All’erede al trono il soprannome che piace di più è però “Will”.

: una volta si è sentito la principessa del Galles chiamare il marito “Babe”, mentre una volta si è sentito William chiamare la moglie “Poppet”. All’erede al trono il soprannome che piace di più è però “Will”. Harry: lady Diana era solita chiamare il figlio “Ginger”, mentre dai suoi amici è sempre stato chiamato “Spike”. Meghan invece lo chiama spesso “Haz”.

lady Diana era solita chiamare il figlio “Ginger”, mentre dai suoi amici è sempre stato chiamato “Spike”. Meghan invece lo chiama spesso “Haz”. Meghan Markle: Re Carlo III la chiama “Tungsten”, come il ferro per via della sua caparbietà.

