Un talento da scoprire

Angelica Gori, conosciuta nel panorama musicale come Chiamamifaro, è una giovane artista di 23 anni che sta cercando di farsi strada nel mondo della musica. Figlia della nota giornalista Cristina Parodi e del politico Giorgio Gori, Angelica ha deciso di intraprendere la sua carriera senza l’aiuto dei genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha affermato con determinazione: “Non voglio che mi diano una mano in nessun modo”. Questa scelta, che potrebbe sembrare audace per molti, è per lei un modo per dimostrare il proprio valore e superare l’etichetta di “raccomandata” che spesso la accompagna.

Un nome d’arte significativo

Il suo nome d’arte, Chiamamifaro, ha un significato profondo per Angelica. “Il faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno”, spiega. Questo simbolo rappresenta non solo la sua infanzia, trascorsa suonando sotto un faro, ma anche la sua aspirazione a diventare un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. La giovane artista ha recentemente completato gli studi al CPM Music Institute di Milano, dove ha affinato le sue abilità musicali e ha trovato la sua voce unica.

La passione per la musica in famiglia

La musica è una passione che scorre nelle vene della famiglia Gori. Angelica ha un legame speciale con suo zio Roberto, un musicista esperto che ha sempre suonato in casa. “Dopo cena, ci mettiamo tutti insieme a cantare”, racconta con entusiasmo. Questi momenti di condivisione musicale hanno alimentato il suo sogno di diventare una cantautrice affermata. Angelica è consapevole che in Italia le cantautrici come lei sono poche e sogna di calcare il palco del Festival di Sanremo, un obiettivo ambizioso che riflette la sua determinazione e il suo talento.

Un futuro luminoso

Con il suo approccio autentico e la voglia di emergere, Angelica Gori rappresenta una nuova generazione di artisti che cercano di farsi strada nel mondo della musica senza compromessi. La sua storia è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare a grandi traguardi, anche quando si parte da una posizione di notorietà. La giovane artista è pronta a dimostrare che il talento può brillare anche senza l’ombra dei genitori, e il suo percorso è solo all’inizio. Con un mix di determinazione e creatività, Angelica è destinata a lasciare il segno nella scena musicale italiana.