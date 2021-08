Tra i capi preferiti da indossare durante l’estate ci sono sicuramente le camicie di lino. In particolare, quelle di tendenza per la calda stagione 2021 sono in tessuto grezzo e ultra leggero. Ma quali sono gli abbinamenti più giusti con cui indossarla? Scopriamoli insieme.

Camicie di lino in estate

Le camicie di lino sono freschissime, leggere e, dettaglio non meno importante, stanno bene a tutte le fisicità. Sono anche molto versatili e si adattano quindi a qualsiasi tipo di look. Tutte caratteristiche che le rendono capi perfetti per l’estate.

Quelle più classiche sono bianche, un vero e proprio passe partout da tenere sempre nel guardaroba per quei giorni in cui non si sa come vestirsi oppure si vuole andare sul sicuro.

Ma alcuni brand propongono alcuni modelli in diverse colorazioni anche molto accese.

Camicie di lino in estate: come indossarle

Come dicevamo, le camicie di lino sono molto versatili. Spesso sono vendute in coppia con un pantalone o uno shorts dello stesso tessuto e colore, ma questo non significa che non si possano scomporre ed abbinare ad altri capi totalmente diversi. Creare look personalizzati, da quelli basic a quelli più stravaganti sarà davvero semplice.

Basterà solo seguire qualche consiglio.

Camicie di lino in estate: gli abbinamenti con gli accessori

L’aspetto basic delle camicie di lino permette di giocare con i contrasti utilizzando solo gli accessori. Ad un outfit dai colori chiari e neutri quindi, si potranno abbinare borse, cinture, scarpe o bigiotteria coloratissimi.

Allo stesso modo, se invece si tendono ad apprezzare borse e accessori in total back, il contrasto con una camicia di lino chiara sarà ugualmente d’effetto e molto elegante. Un consiglio: per un tocco chic sono da preferire gli accessori con la metalleria dorata.

Camicie di lino in estate: con gli shorts in denim

Infilando una camicia di lino con un paio di shorts in denim e lasciandola leggermente morbida sul punto vita, si otterrà subito un outfit davvero molto casual. A proposito di accessori, come abbiamo già visto più volte, indossando quelli giusti si potrà stravolgere definitivamente il risultato! Abbinando collane importanti in oro o argento, per esempio, si otterrà un look casual chic.

Inoltre, se la lunghezza della camicia in lino lo permette, si potrà fare lo stesso abbinamento indossandola però aperta sul davanti, come se fosse un capo spalla e con sotto un top o una canottiera di colore bianco oppure nero.

Camicie di lino in estate: gli abbinamenti perfetti per il mare

Tra le occasioni perfette per indossare le camicie di lino ci sono senza dubbio le tanto agognate vacanze al mare. In spiaggia per esempio, un abbinamento molto elegante è quello che prevede questo capo indossato sopra ad un costume intero in stile anni ’50.

Per passeggiare tra le incantevoli vie di una città di porto invece, potrete indossare una camicia di lino sopra un vestito midi in cotone. Il dettaglio sta nel legarla in vita, annodandone le due estremità. Per completare il look, basterà un cappello prendisole in paglia oppure un paio di occhiali da sole dalla montatura importante.