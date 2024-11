Cause e rimedi della caduta del capelli per via del cambio di stagione.

Col cambio di stagione è più facile notare una maggiore caduta dei capelli. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le cause e i possibili rimedi alla perdita dei capelli stagionale.

Cambio di stagione e caduta dei capelli

Innanzitutto iniziamo col dire che la caduta dei capelli è una cosa normale, anzi è fisiologico, perciò non ci si deve spaventare. A tutte noi capita, quando ci laviamo i capelli, di trovarne di versi poi nella doccia o nel lavandino, a seconda di dove li laviamo. Pensate che in realtà in media ogni giorno si possono perdere fino a 100 capelli, arrivando fino a 200 nei cambi di stagione. Appunto, durante i cambi di stagione si perdono più capelli ma, state tranquille, perché nella maggior parte dei casi è transitorio, poi si tornerà a perdere la solita quantità di capelli. Se così però non dovesse essere e notate che continuate a perdere una quantità elevata di capelli, allora è il caso di rivolgersi a un esperto. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono tutte le possibili cause della caduta dei capelli.

Cambio di stagione e caduta dei capelli: le cause

Come abbiamo appena visto, perdere più capelli durante il cambio di stagione è normale, ma vediamo insieme quali sono tutte le possibili cause:

Carenze vitaminiche : la mancanza di una dieta che ci permetta di assimilare le vitamine, in particolare la A e la B12, può indebolire molto i capelli.

: la mancanza di una dieta che ci permetta di assimilare le vitamine, in particolare la A e la B12, può indebolire molto i capelli. Ipotiroidismo : quando la tiroide funziona male, in questo caso quando produce troppo pochi ormoni tiroidei, si può ripercuotere sulla salute dei capelli.

: quando la tiroide funziona male, in questo caso quando produce troppo pochi ormoni tiroidei, si può ripercuotere sulla salute dei capelli. Sole: anche la troppa esposizione ai raggi solare durante l’estate può portare a una maggiore perdita dei capelli.

anche la troppa esposizione ai raggi solare durante l’estate può portare a una maggiore perdita dei capelli. Gravidanza: il calo ormonale può portare a una riduzione degli estrogeni che si ripercuote anche sul capelli.

il calo ormonale può portare a una riduzione degli estrogeni che si ripercuote anche sul capelli. Ereditarietà: anche i fattori genetici possono essere causa della caduta dei capelli.

anche i fattori genetici possono essere causa della caduta dei capelli. Carenza di zinco : lo zinco è essenziale per il benessere dei capelli in quanto è a esso che si deve al formazione della cheratina.

: lo zinco è essenziale per il benessere dei capelli in quanto è a esso che si deve al formazione della cheratina. Stress: anche lo stress può determinare una caduta dei capelli. Inoltre anche chi soffre di malattie come la depressione è più soggetta a perdere più capelli.

Cambio di stagione e caduta dei capelli: i rimedi

Abbiamo visto quelle che sono le possibili cause della caduta dei capelli. Andiamo ora a vedere insieme i possibili rimedi: