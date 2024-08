Il caftano è il capo dell’estate per eccellenza, comodo e versatile, può essere indossato in tante occasioni diverse, in spiaggia, in città, a una cerimonia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo al meglio.

Caftano: spiaggia, città, cerimonia, il capo estivo si usa ovunque

La moda mare 2024 parla chiaro: il caftano è super trendy ed è il capo must have dell’estate. In realtà, il caftano è da sempre il capo estivo per eccellenza, per via della sua leggerezza, della sua comodità e della sua versatilità ma, quest’anno è davvero sinonimo di eleganza, femminilità e stile. Per andare a passeggiare in spiaggia, per un giro in città, per prendere parte a una cerimonia, il caffettano è il capo perfetto, soprattutto quando proprio non sappiamo cosa indossare! Di modelli ce ne sono tantissimi, da quelli tipici dell’Oriente, coloratissimi e ricchi di stampe ipnotiche, a quelli più semplici a tinta unita. Inoltre esistono anche i caftani corti, non solo quelli lunghi. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto sfilare diverse modelle con indosso un caftano, segno di quanto sia attualmente un capo di grande tendenza.

Caftano: quando indossarlo?

Spesso si pensa che il caftano sia il capo perfetto da indossare solamente quando si va in spiaggia, come una sorte di copricostume. Sì, è vero che il caffetano è perfetto per questo scopo ma non è assolutamente vero che non lo si può indossare altrove. Ad esempio, lo si può tranquillamente indossare per andare a fare un giro in città o anche per partecipare a une vento formale, come una cerimonia. Tante It-girls hanno sfoggiato caftani super trendy dimostrandoci come appunto non sia soltanto un capo da indossare in spiaggia. Ma andiamo adesso a vedere insieme qualche idee di outfit con protagonista il caftano.

Caftano: abbinamenti e consigli

Il caftano è quindi il capo dell’estate 2024, da indossare praticamente ovunque. Vediamo adesso insieme qualche idea di outfit da copiare subito:

Sandali: per un aperitivo o per una passeggiata serale, potete indossare il vostro caftano abbinato a un paio di sandali, magari gioiello, e a una borsetta a tracolla, per un look chic e femminile.

per andare in spiaggia, perfette le infradito.

per la sera se avete un caftano con i bottoncini davanti, potete scegliere di lasciarne aperti un pò e indossare sotto un paio di pantaloni leggeri per un look davvero da it-girls.

il nostro caftano può anche essere indossato con una cintura, in grado di far risaltare ancora di più la silhouette, abbinato magari a un paio di sandali con tacco.

per rendere ancora più chic il vostro intero look, potete abbinare al vostro caftano una pochette elegante, perfetta per esempio se dovete partecipare a una cerimonia.

collane lunghe e ricche di pietre colorate sono la certa perfetta da abbinare al caftano, quello che è certo è che non passerete di certo inosservate!

Queste sono quindi alcune idee su come abbinare il vostro caftano. E voi, quale tra queste preferite?