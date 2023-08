Scopriamo tutti i dettagli sulla carriera e la vita privata di Doug Pitt, il fratello di Brad Pitt. Non è famoso come suo fratello, ma ha saputo costruire un impero, diventando miliardario, ed è anche molto affascinante.

Brad Pitt, chi è il fratello sconosciuto: carriera e vita privata

Doug Pitt, sul suo sito web, viene descritto come un filantropo, il fondatore e dirigente della sua azienda e un uomo di famiglia. La stessa famiglia di cui fa parte anche il famoso attore Brad Pitt, suo fratello maggiore di tre anni, come riportato da Vanity Fair. Brad Pitt è stato in grado di farsi conoscere in tutto il mondo e diventare uno degli attori più amati del cinema, una vera star di Hollywood, mentre il fratello ha preferito stare lontano dai riflettori. Nonostante questo, Douglas Pitt è riuscito a crearsi un nome importante nel mondo della tecnologia e della filantropia a livello internazionale. Quando da adolescente Brad Pitt si era trasferito a Los Angeles per lavorare come cameriere, Doug aveva già puntato la sua attenzione sul mondo della tecnologia. L’uomo è nato nel 1966 in Missouri ed è rimasto nella sua città natale per frequentare l’università della contea. Nel 1991, a soli 25 anni, ha fondato la sua prima azienda, la ServiceWorld Computer. La società, che offriva servizi informatici, si è rivelata uno straordinario successo e gli ha permesso di accedere al club dei milionari. Cinque anni dopo la fondazione dell’azienda, ha sposato Lisa, che aveva conosciuto proprio all’Università. Da questo matrimonio sono nati tre figli, ovvero Landon, di 26 anni, Sydney, di 25 anni e Reagan, di 24 anni. Nel 2013 ha venduto l’azienda e ha fondato la Pitt Development Group, un’altra società di servizi informatici per centri di medicina e sviluppo territoriale. Dopo quattro anni ha ricomprato la sua prima azienda, ha fondatore società ed è diventato un leader del suo settore. Il suo capitale ha continuato a crescere grazie anche agli investimenti nel settore immobiliare.

Brad Pitt, il fratello Doug: passioni e impegno sociale

I due fratelli condividono non solo due carriere di grande successo, ma anche una spetto fisico molto simile e molto affascinante. “Per strada mi scambiano per Brad almeno tre volte la settimana” ha confessato in un’intervista a Nova FM. Ha sempre voluto difendere la sua privacy, per questo sono rare le occasioni in cui ha scherzato con i media sul fatto di essere parente di Brad Pitt. In uno spot pubblicitario della Mother’s Brewing Company ha ripreso il ruolo del fratello nei panni del detective David Mills in Seven, mentre in un altro divertente spot per Virgin Mobile Australia è apparso come “il secondo Pitt più famoso della famiglia”. Parte dei proventi di questi due spot è stata devoluta alle sue fondazioni benefiche. Il fratello di Brad Pitt è molto impegnato anche nelle cause sociali e trascorre molto tempo in Africa per aiutare. Nel 2010 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà per la Repubblica Unita di Tanzania dall’ex presidente Jakkaya Kikwete. Lavora come intermediario per le aziende che vogliono far crescere il paese, economicamente e spiritualmente. Con l’aiuto della sorella Julie, Doug collabora anche con l’organizzazione Waterboys per portare acqua potabile in paesi come Tanzania, Kenya ed Etiopia, e con WorldServe International, che fa lo stesso lavoro in Africa orientale. Negli Stati Uniti, nel 2008. Ha creato la fondazione Care To Learn, per aiutare i bambini emarginati. Una delle sue passioni è la bicicletta e la utilizza per copiare atti di beneficienza. Come fotoreporter e direttore di un’altra ONG, Africa 6000 International, nel 2011 ha anche guidato una scalata del Monte Kilimangiaro per raccogliere fondi. È diventato il primo nordamericano a scendere la famosa montagna con la bicicletta e ha raccolto 750mila dollari per ripulire i fiumi della Tanzania.