Le borse sotto gli occhi sono un problema e un fastidio che affligge gran parte di noi donne. Ma per risolvere il problema, non esistono solo prodotti medicinali, anche ingredienti più naturali. Vediamo qui di seguito i consigli e i rimedi naturali più efficaci su come migliorare le borse sotto gli occhi.

Borse sotto gli occhi: le cause

Possono essere molteplici le cause e i fattori che incidono sulla sorta di gonfiore che si forma sotto agli occhi, le cosiddette borse. Ciò accade soprattutto con l’avanzare dell’età quando si verifica un cedimento dei tessuti e ne aumenta così l’inestetismo. Da questo ne risulta un ristagno di liquidi, detto edema, e uno sguardo più spento e appesantito. Vediamo le possibili cause:

predisposizione genetica

avanzare dell’età

eccessivo uso di fumo e alcool

eccessiva esposizione ai raggi solari

allergia o congiuntivite

insonnia o sonno di scarsa qualità

cattiva alimentazione.

Raramente le cause possono essere legate ad un disturbo a livello organico, come pressione alta, problemi ai reni o al fegato, infezioni.

Borse sotto gli occhi: i rimedi naturali

Tra i rimedi naturali più consigliati, c’è di sicuro quello di dormire bene per circa 7-8 ore a notte.

Un sonno di qualità permette infatti di far riposare di più la pelle e gli occhi. Se vi può aiutare, anche il cuscino fa la sua parte, quindi se ce n’è bisogno, cambiatelo. Poi, altri rimedi efficaci sono: seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata, prediligendo frutta e verdura; bere molta acqua al giorno (almeno due litri), iniziare a condurre uno stile di vita più movimentato e dinamico, lasciando uno più sedentario.

Ma non bisogna dimenticare della componente fumo-alcool: se fumate o fate uso costante di alcool, un buon consiglio da seguire è quello di smettere immediatamente, perché non fanno male solo alle borse sotto agli occhi ma a tutto il vostro organismo. E ancora, evitare di stressare gli occhi, sottoponendoli sia ai raggi solari per troppo tempo sia a schermi come pc, tablet e smartphone.

Infine, ultimo ma non ultimo per importanza, è bene fare degli impacchi freddi costantemente, in modo da sgonfiare il gonfiore creatosi sotto gli occhi.