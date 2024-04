Ecco le borse rosa must have per questa primavera.

La primavera è finalmente arrivata e la tendenza barbiecore non è ancora passata. Il rosa è infatti ancora uno dei colori di tendenza. Vediamo adesso insieme quali sono le borse rosa di tendenza per questa primavera 2024.

Il rosa tra i colori di tendenza della primavera 2024

Il rosa è ormai da un anno uno dei colori maggiormente indossati da noi donne, dopo il grande successo del film “Barbie”, con protagonista Margot Robbie, la tendenza barbiecore è andata sempre più spopolando. Non solo però capi di abbigliamento, ma soprattutto accessori, come le borse. Anche per questa primavera il rosa è il colore di tendenza, quindi una borsa rosa è assolutamente l‘accessorio must have da avere nel proprio armadio. Il rosa, inoltre, è un colore facilmente abbinabile, e perfetto proprio per l’arrivo della bella stagione. Uno dei colori con cui si sposa perfettamente è ad esempio il bianco, uno dei colori più indossati in primavera e in estate. Quindi, se ancora non averte una borsa rosa, andremo adesso insieme a vedere quali sono le borse rosa di tendenza per questa primavera 2024.

Le borse rosa di tendenza per la primavera 2024

Come abbiamo appena visto, il rosa è uno dei colori della primavera 2024 non solo per i capi di abbigliamento ma anche per gli accessori. Vediamo adesso insieme quali sono le borse rosa di tendenza per la primavera 2024:

Bottega Veneta: qui potete trovare la borsa rosa Andiamo piccolo in morbida nappa. Caratterizzata da manico, tracolla a scorrimento e dall’iconico dettaglio a nodo. Il costo di questa borsa è di 3.400 euro. Bottega Veneta propone anche la borsa Andiamo in versione clutch, sempre in colore rosa, realizzata in morbida pelle di agnello. Il costo è di 2.100 euro.

Zalando: qui potete trovare la borsa a tracolla rosa Mansur Graviel Mini Cloud con chiusura magnetica e pelle intrecciata. Il costo di questa borsa è di 645 euro, ora in saldo a 518,99 euro.

Mytheresa: qui potete trovare la borsa a spalla Ollie in pelle di Staud. A tracolla, con cerniera superiore e tasca interna con zip. Il costo di questa borsa è di 270 euro.

Valentino: qui potete trovare la borsa a spalla Valentino Gravani Alltime in vitello granato. Può essere indossata sia a spalla sia a mano, caratterizzata da chiusura magnetica, manico in pelle amovibile, tracolla in nastro regolabile e amovibile e tasca interna piatta. Il costo di questa borsa è di 2.300 euro.

Miu Miu: qui potete trovare la Mini Borsa Hobo Wander in nappa matalassé. Con tracolla, finiture in oro, chiusura con zip, interno in raso cotone e logo lettering in metallo frontale. Il costo di questa borsa è di 1.550. euro.

Queste sono quindi le borse rosa di tendenza per la primavera 2024. E voi, quale tra queste preferite?

