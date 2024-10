Qual è la borsa più costosa al mondo? Il nuovo record è di Paco Rabanne. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La borsa più costosa: il record è ora di Paco Rabanne

C’è una nuova it bag che è anche diventata la borsa più costosa al mondo. Non è di Hermès, non è Chanel, né Prada e non è nemmeno di Louis Vuitton. La borsa più costosa al mondo è firmata Paco Rabanne. La nota Maison ha realizzato un vero capolavoro artigianale che abbiamo visto sfilare durante la Settimana della Moda di Parigi. La nuova borsa di Paco Rabanne non è solo un accessorio ma un vero tributo alla storia della Maison. Quanto costa? Questa mini bag è realizzata in oro 18 carati e ha un valore attorno ai 250mila euro.

La borsa più costosa: Paco Rabanne presenta la nuova Nano Bag 1969

Come abbiamo appena visto, la borsa più costosa al mondo è ora quella di Paco Rabanne. Si tratta di una nuova versione della Nano Bag 1969 che è stata presentata durante la Paris Fashion Week 2024. attirando subito l’attenzione di tutti. Realizzata in oro 18 carati è un vero gioiello pret-à-porter, che ricorda inoltre l’abito indossato dall’icona degli anni Sessanta recentemente scomparsa Francois Hardy, ovvero quel vestito composto da ben 1.000 piastrelle d’oro e 300 carati di diamanti. Vestito che conquistò davvero tutti.

La borsa più costosa: la storia della Nano Bag 1969

La nuova Nano Bag 1969 è, come detto, la nuova borsa più costosa al mondo ed è stata la vera protagonista della Paris Fashion Week 2024. Per realizzarla ci sono volute circa 100 ore di lavoro. Il direttore creativo Julien Dossena l’ha presentata in passerella in un look total gold. La modella infatti indossava un mini dress ricco di paillettes dorate. La Nano Bag 1969 è una delle borse iconiche di Paco Rabanne. La maglia ha preso ispirazione dai grembiuli di acciaio che un tempo erano indossati dai macellai francesi. L’idea della catena invece è venuta per “merito” dello sciacquone del bagno. Paco Rabanne fece due versioni della Nano Bag 1969, ovvero di due dimensioni diverse. Oggi, ovviamente, ne esistono molti di più di modelli, fino appunto ad arrivare all’ultima versione presentata alla Settimana della Moda di Parigi. Le più grandi novità introdotte nel tempo sono relative ai materiali come ad esempio la sostituzione dell’acciaio con l’alluminio leggero e la possibilità di averla in colori differenti, tra cui proprio l’oro. Ricordiamo anche una recente collaborazione tra Paco Rabanne e H&M per una versione più economica della borsa in edizione limitata che è andata subito a ruba. Insomma, la Nano Bag 1969 è una borsa davvero iconica, il sogno di tante donne. La nuova versione è, come detto sui 250mila euro, il che la rende la più costosa al mondo. Oltre al colore oro c’è anche in vetro di murano e ceramica.