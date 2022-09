Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno commentato le ultime dichiarazioni di Francesco Totti sull’ex moglie Ilary Blasi. Il conduttore di Avanti un altro e l’opinionista del GF Vip hanno utilizzato un’ironia pungente, che non è affatto piaciuta ai fan.

Bonolis e Bruganelli ironizzano su Totti e Blasi

Le dichiarazioni che Francesco Totti ha fatto al Corriere della Sera sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi continuano a far discutere. Il Capitano ha candidamente ammesso che non è stato lui a tradire la moglie, ma il contrario. Non solo, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, oltre ad aver collezionato diverse scappatelle, gli ha rubato una serie di Rolex con l’aiuto dell’ex suocero.

E’ stato proprio questo furto a provocare la reazione ironica di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip, tramite il suo profilo Twitter, ha cinguettato:

“Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”.

L’ironia di Bonolis e Bruganelli non piace ai fan

L’ironia utilizzata da Bonolis e Bruganelli per commentare la separazione Totti-Blasi non è piaciuta ai fan che, quasi in massa, si sono scagliati contro l’opinionista del GF Vip. Tra i tanti commenti arrivati al cinguettio di Sonia, si legge: “Badate al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche” oppure “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…“. La consorte di Paolo avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai.

La replica piccata di Sonia Bruganelli

Mentre ad alcuni fan ha replicato con un secco “impazzisco“, ad altri Sonia ha voluto rispondere in modo più pungente. A coloro che l’hanno accusata di avere un matrimonio di convenienza con Paolo, la Bruganelli ha replicato: