Per la puntata di Tu si Que Vales andata in onda sabato 15 ottobre, Belén Rodriguez ha scelto un abito di pelle abbinato ai sandali mules.

Belen Rodriguez, look a Tu si que vales: abito di pelle e sandali mules

Tu si que vales è uno dei programmi più seguito dal pubblico, con la formazione vincente di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mamuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Tra le presenze fisse anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La showgirl argentina sfoggia sempre dei look davvero meravigliosi, molto amati dal pubblico. Nella puntata andata in onda sabato 15 ottobre Belen ha sfoggiato un abito di pelle abbinato a sandali mules, un look che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile.

Il completo di pelle color fango, il bustier senza spalline con mini taschine sotto il petto, la gonan incrociata sul davanti e le gambe in vista.

Tu si que vales: le scarpe scelte da Belen Rodriguez

Per completare il suo look, Belen Rodriguez ha scelto le scarpe must have delle ultime stagioni, ovvero i sandali mules. Ha scelto un modello basic con il tacco a spillo di un colore a contrasto, il bianco latte.

Ha portato i capelli sciolti con le punte mosse e la riga centrale, mentre per il make-up ha scelto colori molto naturali. Al polso aveva uno dei suoi Love Bracelet di Cartier d’oro giallo. Ancora una volta ha dimostrato di essere una vera icona di stile.