Belen monitora Antonino al GF Vip: i dettagli

Belen Rodriguez si è mostrata dal suo salotto di casa mentre era sintonizzata sul preserale di Canale 5 e quindi, secondo i fan, la showgirl avrebbe guardato il GF Vip per monitorare il suo ex, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez monitora Antonino

Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia di Belen, Luna Marì, è uno dei concorrenti del GF Vip 7. La showgirl argentina si è mostrata attraverso le sue stories mentre, in compagnia della sua bambina, assisteva al preserale di Canale 5 in tv e quindi molti credono che la showgirl abbia poi seguito la puntata del reality show anche per permettere a sua figlia di vedere il padre. Più volte nelle scorse settimane Antonino ha menzionato la sua famosa ex all’interno della Casa e la questione ovviamente non ha mancato di destare polemiche.

I due hanno affermato di essere rimasti in rapporti pacifici per il bene della loro figlia, rimasta a vivere con la madre dopo la loro separazione.

Belen e Stefano

Dopo l’addio a Antonino Spinalbese, Belen è tornata tra le braccia del suo ex marito, Stefano De Martino, con cui oggi sembra aver ritrovato la serenità. Il ballerino ha confessato di considerare la figlia della showgirl come una sorta di “nipote” e spesso la bambina resterebbe insieme a lui quando la madre è impegnata col lavoro.

In tanti si chiedono se la coppia in futuro avrà un terzo figlio ma al momento sulla questione vige il massimo riserbo e Belen ha preferito non sbilanciarsi sulla questione.