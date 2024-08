Beauty routine doccia: quali sono i prodotti da usare per una coccola extra post mare? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Beauty routine doccia: la coccola extra post mare

La doccia è diventata ormai uno dei piaceri della vita, oltre che per lavarsi, quando fa freddo è un ottimo modo per riscaldarsi, mentre quando fa caldo di rinfrescarsi. In estate inoltre di tende a fare la doccia molto più spesso, sia appunto per rinfrescare il corpo, ma anche perché si suda di più. Quando si va al mare e si fa il bagno quindi nell’acqua salata, la doccia poi è d’obbligo al fine appunto di togliere la salsedine dal corpo. Ma, cosa fare esattamente nella propria beauty routine doccia post mare? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Beauty routine doccia: i passaggi da seguire

Prima di parlare di cosa fare dopo il mare, è bene ricordare sempre di mettere la crema solare prima per proteggersi dai raggi UV che, come tutte saprete, sono dannosi per la nostra pelle, soprattutto in estate quando l’esposizione al sole è più prolungata. Cosa fare invece a fine giornata? Andiamo a vedere insieme tutti i passaggi da seguire per una corretta skincare post mare:

Doccia : la prima cosa da fare è la doccia al fine di togliere ogni residuo di crema solare e di salsedine. Il consiglio è quello di utilizzare un bagnodoccia doposole con antiossidanti e oli idratanti, al fine di non far scivolare via l’abbronzatura. La detersione deve essere molto accurata, sia per il corpo che per il viso.

: la prima cosa da fare è la doccia al fine di togliere ogni residuo di crema solare e di salsedine. Il consiglio è quello di utilizzare un bagnodoccia doposole con antiossidanti e oli idratanti, al fine di non far scivolare via l’abbronzatura. La detersione deve essere molto accurata, sia per il corpo che per il viso. Esfoliazione : altro passo importantissimo è esfoliare la pelle al fine di rimuovere le cellule morte.

: altro passo importantissimo è esfoliare la pelle al fine di rimuovere le cellule morte. Crema doposole: se si vuole mantenere l’abbronzatura, è essenziale applicare su tutto il corpo la crema doposole, anche per idratare la pelle che in estate tende a essere molto più secca rispetto alle altre stagioni.

Questi sono quindi i passaggi da seguire per una corretta beauty routine doccia post mare. Per il viso c’è qualche attenzione di più, andiamo ora a vedere di cosa si tratta.

Beauty routine doccia: la coccola extra post mare per il viso

Per quanto riguarda il viso, ci sono alcune cose da tenere in considerazione. La pelle del viso, infatti, è molto più sensibile rispetto alla pelle del resto del corpo e quindi va trattata con ancora più attenzione. Detersione e esfoliazione sono essenziali, la detersione meglio se doppia, mentre l’esfoliazione deve essere molto delicata. Importante è fare anche una maschera viso super idratante, almeno una volta a settimana, al fine di mantenere la pelle morbida e luminosa.

Oltre a questo consigli per una beauty routine estiva perfetta per corpo e viso, è bene sottolineare l’importanza dell’alimentazione. Bisognerebbe cercare di consumare tanta frutta e tanta verdura, in particolare di colore rosso e arancione, come per esempio peperoni, melone, carote, ciliegie, pesche e pomodori, perché sono tutti alimenti ricchi di betacarotene. Ottimi anche kiwi, mirtilli e prugne. Inoltre è essenziale bere tanta acqua ogni giorno.