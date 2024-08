Quali bagnodoccia doposole scegliere al fine di prolungare l’abbronzatura? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bagnodoccia doposole per mantenere l’abbronzatura

Quando si torna a casa dopo una vacanza al mare, il primo pensiero per la maggior parte di noi è: come far durare il più a lungo possibile l’abbronzatura? Prima di vedere come fare, cerchiamo di capire il perché la pelle si abbronza. L’esposizione al sole provoca la produzione di un pigmento che si chiama melanina, il quale si deposita nell’epidermide e rende il nostro incarnato più scuro. Visto però che la pelle si rigenera costantemente, producendo infatti milioni di cellule al giorno, la durata media della tintarella si aggira tra la settimana e i dieci giorni. Ci sono però per fortuna alcuni metodi per riuscire a mantenere l’abbronzatura omogenea e per un periodo di tempo molto più lungo, primo fra tutti la scelta del giusto bagnodoccia doposole!

Bagnodoccia doposole: quali scegliere per mantenere l’abbronzatura

La scelta del giusto bagnodoccia doposole è essenziale al fine di mantenere l’abbronzatura più a lungo. Vediamo insieme quali sono i migliori:

L’Erbolaio Bagnodoccia Doposole : contiene estratti di mallo di noce e carota ed è molto delicato sulla pelle, oltre ad avere un’attivatore di abbronzatura.

: contiene estratti di mallo di noce e carota ed è molto delicato sulla pelle, oltre ad avere un’attivatore di abbronzatura. Bilboa Docciabronze Energizzante : super idratante e rinfrescante mantiene la pelle morbida.

: super idratante e rinfrescante mantiene la pelle morbida. Diego Dalla Palma After Tan Gel Doccia Doposole: attiva l’abbronzatura ed è anche idratante e riparatore dai danni del sole e della salsedine.

attiva l’abbronzatura ed è anche idratante e riparatore dai danni del sole e della salsedine. Athena’s Doccia Schiuma Salva Abbronzatura: contiene aloe vera e svolge anche un’azione antiossidante.

Bagnodoccia doposole: cosa fare prima di partire per il mare

Come abbiamo appena visto, una volta abbronzate è essenziale mantenere la pelle idratata e utilizzare il doposole, che consente anche di prolungare l’abbronzatura. Ma se si vuole mantenerla più a lungo, ci sono altre cosa da fare, anche prima di partire per le vacanze: