La quarta puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda nella serata di sabato 6 novembre, durante la quale sarà presente l’attrice Sandra Milo in qualità di “ballerina per una notte”.

Ballando con le Stelle, l’addio di Al Bano allo show

Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, il cantante Al Bano ha deciso a sorpresa di lasciare il programma mostrando una profonda premura verso la sua insegnante e partner che versa di condizioni fisiche non ottimali. La ballerina, infatti, evidenzia alcune difficoltà fisiche provocate da un infortunio alla caviglia.

A questo proposito, quindi, Al Bano ha annunciato: “Vorrei che Oxana andasse a farsi guardare, che guarisse: rischia di perdere una brillante carriera – e, rivolgendosi direttamente alla partner, ha aggiunto –.

Mi prendo la responsabilità di andarmene per te”.

La quarta puntata del programma condotto da Milly Carlucci, quindi, non vedrà più il cantante e la sua partecipante esibirsi sulla pista da ballo.

Ballando con le Stelle, la polemica su Mietta

L’ultima puntata dello show, inoltre, è stata caratterizzata anche da un nuovo confronto tra i giudici e la concorrente Mietta in relazione alla polemica su Green Pass e vaccino anti-Covid che ha recentemente travolto la cantante, dopo aver comunicato di essere positiva al coronavirus.

In particolare, Mietta è ricorsa ai social per chiarire la propria posizione e per difendersi dagli attacchi che le sono stati rivolti da Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, l’attrice Sandra Milo

Infine, è stata svelata l’identità del “ballerino per una notte” che il programma ospiterà in occasione della quarta puntata, in onda nella prima serata di sabato 6 novembre.

Milly Carlucci, dopo aver accolto Pippo Baudo, Vincenzo Salemme e Cristiano Malgioglio, si prepara a cedere la pista da pallo all’attrice Sandra Milo.