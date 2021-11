Nella puntata di Ballando con le Stelle è andato in onda un monologo di Valeria Fabrizi davvero molto emozionante, dedicato all’amore. L’attrice ha conquistato la giuria.

Ballando con le Stelle, il monologo sull’amore di Valeria Fabrizi

Nella nuova puntata di Ballando con le Stelle le emozioni sono state davvero molto forti. Ogni sabato il palco di Milly Carlucci viene calcato con grande eleganza, grande impegno e tanto spirito di competizione. Ci sono, però, anche dei momenti che vanno oltre la danza e riescono ad entrare direttamente nel cuore degli spettatori. Questo è quello che è accaduto con il monologo dedicato all’amore di Valeria Fabrizi. Un monologo sincero al punto di essere disarmante, con un po’ di dolcissima malinconia.

Ballando con le Stelle, Valeria Fabrizi: “Ho avuto due amori importanti”

Poco prima della sua esibizione, è stato mandato in onda un video molto emozionante di Valeria Fabrizi. Parole toccanti, profonde, che segnano una vita passata a lottare con la figura maschile. Un monologo che ha regalato una lezione molto importante. “Mio padre è stato per me l’uomo invisibile, praticamente sono cresciuta senza di lui.

L’ultima volta l’ho visto in prigione, lui giocava a poker, l’hanno portato a Milano e fatto prigioniero. Era manesco, ho chiesto alla mamma se era vero che lui l’ha picchiata quando era incinta di me. Era vero, e da quel momento mio nonno ha detto basta, non devi continuare il rapporto con questo uomo. Gli uomini sono dei cacciatori, e ci sono delle donne che amano troppo e degli uomini che non sanno amare. E le donne che amano troppo con gli uomini che non sanno amare pensano di poterli guarire, ma non è così” ha dichiarato Valeria Fabrizi. “Io sono stata fortunata nella mia vita, ho avuto due amori importanti, e il più grande è stato mio marito. Quando se n’è andato, quando è morto, ho sentito il vuoto, non subito. Il vuoto rimane dopo, nel tempo, devi consumare questo dolore un pizzico alla volta” ha aggiunto l’attrice.

Ballando con le Stelle, Valeria Fabrizi: l’esibizione

Il monologo di Valeria Fabrizi è stato davvero molto toccante e ha parlato di un vuoto che solo l’amore sa generare. L’amore, però, non smette mai di esistere, rimane semrpe da qualche parte, assume altre forme. La donna si è poi esibita con la canzone “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, in coppia con Giordano Filippo. Valeria Fabrizi è riuscita a conquistare la giuria e ad ottenere dei voti altissimi.