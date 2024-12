Ballando con le stelle: il mistero della semifinale rimandata

Un cambio di palinsesto inaspettato

La semifinale di Ballando con le stelle, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, non andrà in onda il 7 dicembre come previsto. La decisione è stata presa a causa della coincidenza con la Prima della Scala di Milano, un evento di grande rilevanza culturale che occupa il palinsesto di Rai1. La conduttrice Milly Carlucci, che è anche presente all’evento, ha confermato che la semifinale non sarà recuperata in un’altra data, lasciando i fan con l’attesa di rivedere il programma solo il 14 dicembre.

Le incertezze dietro le quinte

La situazione si complica ulteriormente con le recenti notizie riguardanti Guillermo Mariotto, uno dei giurati storici del programma. Il designer ha lasciato lo studio senza fornire spiegazioni immediate, alimentando voci e speculazioni. Secondo alcune fonti, la sua assenza sarebbe legata a problemi personali che sta affrontando con la sua maison d’alta moda. Tuttavia, Samuel Peron, un ballerino del cast, ha messo in dubbio la versione ufficiale, insinuando che ci sia qualcosa di più dietro la sua uscita. Le sue parole, cariche di ironia, hanno sollevato interrogativi sulla verità di quanto accaduto.

Un’edizione ricca di colpi di scena

Questa edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando particolarmente imprevedibile. Dall’addio di Angelo Madonia all’uscita di scena di Mariotto, ogni settimana porta con sé nuove sorprese. Milly Carlucci ha dichiarato di essere in attesa di una decisione finale riguardo alla giuria, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. La fiducia che i ballerini ripongono in lei è evidente, come dimostrato dalla reazione di Peron alla chiamata di Milly, che ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nel programma.

In attesa di rivedere i concorrenti in pista, i fan possono solo sperare che le prossime puntate portino con sé nuove emozioni e sorprese. La finale, prevista per il 21 dicembre, promette di essere un evento da non perdere, con la speranza che il cast possa tornare a brillare come sempre.