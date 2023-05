Dieta per abbronzatura: quali cibi portare a tavola

Nella dieta per abbronzatura sono ammessi alimenti come fragole, anguria e albicocche, ricchi di nutrienti che proteggono la pelle.

Con la stagione estiva ormai alle porte, è tempo di pensare alla propria forma fisica, ma il periodo fa rima anche con abbronzatura e una pelle colorita. Per accentuare gli effetti e abbronzarsi in modo sano, la dieta per abbronzatura consente, grazie ad alcuni alimenti, di proteggersi e preparare la pelle. Vediamo cosa mangiare e come fare.

Dieta per abbronzatura

In tempi di estate che arriva, oltre ad assicurarsi un fisico in forma perfetta, è bene anche riuscire a ottenere una buona abbronzatura. Per poterlo fare, la dieta per abbronzatura è sicuramente un buon regime da seguire anche perché grazie a determinati cibi è possibile avere un colorito uniforme e un fisico splendido da sfoggiare in spiaggia.

Da sempre, il cibo e l’abbronzatura sono collegati. Per quanto le creme abbronzanti siano utili, anche la giusta alimentazione può sicuramente aiutare in tal senso. Qualsiasi cibo e alimento che si consuma permette, grazie ai nutrienti al suo interno, di avere un impatto importante per la pelle e di aiutarla a difendersi dalle aggressioni dei raggi UV.

Le vitamine e i sali minerali sono nutrienti fondamentali, non solo per essere in forma, ma anche perché aiutano a combattere il caldo. Come al solito, nella dieta per abbronzatura non sono ammessi alimenti troppo zuccherati e grassi che, non solo sono controproducenti per il fisico, ma non fanno bene neanche alla pelle.

Si consiglia di prestare particolare attenzione a quello che si mangia in modo da riuscire a ottenere una abbronzatura duratura, ma al tempo stesso salvaguardare la propria salute con alimenti adatti e ben bilanciati.

Dieta per abbronzatura: cosa mangiare

Nella dieta per abbronzatura, non bisogna soltanto aggiungere al proprio programma alimentare dei cibi che migliorino il proprio incarnato, ma che siano anche ricchi di nutrienti in modo da proteggere la pelle e fare in modo che sia bellissima e sana prevenendo gli effetti dei raggi del sole e dell’invecchiamento cutaneo.

I cibi ricchi di vitamina E o di betacarotene permettono di abbronzarsi rapidamente, oltre a essere ricchi di antiossidanti che proteggono la pelle. Tra gli alimenti da portare in tavola vi è la frutta verdura nei colori rosso arancione oppure giallo come i prodotti di stagione: dalle albicocche al melone passando per le carote, gli spinaci e il radicchio.

Sono ottimi nella dieta per abbronzatura anche i cibi ricchi di licopene che prevengono l’invecchiamento della pelle e che sono di colore rosso, come le fragole, l’anguria, ma anche i pomodori, le fragole e i peperoni. I cibi contenenti Omega 3 e vitamina E non possono mancare poiché mantengono la pelle elastica e giovane.

Oltre al cibo, è altrettanto importante preparare la pelle al sole con cibi che contengono acqua e sali minerali in modo da reintegrare i liquidi che si perdono con il sudore. Fondamentale anche idratarsi a sufficienza bevendo almeno due litri di acqua al giorno e consumare anche frullati, tisane o centrifughe preferibilmente non zuccherate.

