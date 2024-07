Autoabbronzante corpo: come funziona e quanto dura? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Autoabbronzante corpo: come funziona

L’autoabbronzante per il corpo negli ultimi anni è sempre più utilizzato da tanti di noi e, se prima applicarla significava avere una pelle tendente all’arancio, ecco che la ricerca e l’innovazione hanno permesso di ottenere dei prodotti che rendono la pelle abbronzata e dall’aspetto davvero naturale. Proprio per questo motivo le creme abbronzanti sono così tanto amate. Ma, che cos’è esattamente la crema abbronzante? Si tratta di un cosmetico formulato per donare alla pelle un aspetto abbronzato, senza dove ricorrere all’esposizione ai raggi solari. Tutti noi sappiamo bene che rimanere troppe ore esposti ai raggi solari non fa bene alla nostra pelle quindi, per chi ama avere la pelle bella abbronzata, ecco che le creme abbronzati rappresentano un vero e proprio dono. Solitamente l’autoabbronzante corpo è simile a una crema, una lozione o un gel. Ciò che consente di donare colore alla pelle, è un particolare ingrediente, ovvero il DHA (driidrossiacetone), un agente attivo in grado di colorare temporaneamente la pelle. Più nella crema la concentrazione di DHA è alta, più la nostra pelle sarà abbronzata. Molte di queste creme sono anche ricche di agenti idratanti, al fine di mantenere sempre idratata la nostra pelle, altra cosa davvero fondamentale, soprattutto man mano che gli anni passano. Da sottolineare però il fatto che le creme abbronzanti non proteggono dai raggi UV quindi, se volete comunque stendervi un pò al sole ricordatevi di applicare la crema solare.

Autoabbronzante corpo: quanto dura

Come abbiamo appena visto, l’abbronzante corpo è un cosmetico formulato per colorare la pelle, in modo che risulti abbronzanta anche se non ci si espone al sole. Ma, quando dura l’effetto? Diciamo che in generale gli autoabbronzanti creano una abbronzatura naturale nell’arco di 12/24 ore per una durata di circa 10 giorni. Se si mantiene la pelle idratata può durare anche di più.

Autoabbronzante corpo: quando usarlo

Dopo aver visto cos’è l’autoabbronzante e la sua durata, andiamo insieme a vedere quando va utilizzato. L’autoabbronzante va utilizzato quando si desidera avere un aspetto abbronzato, senza passare ore sdraiati al sole. E’ bene applicarne sul corpo piccole dosi, magari la sera prima di andare a dormire. Ma vediamo adesso insieme come mettere l’autoabbronzante nel modo giusto: